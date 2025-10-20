une médecine amère mais nécessaire : Kering se réjouit de l'accord de vente de son unité beauté à L'Oréal

20 octobre - ** Les actions de Kering PRTP.PA augmentent de 4,6 % après avoir accepté de vendre sa division beauté à L'Oréal pour 4 milliards d'euros (4,67 milliards de dollars), y compris l'actif principal de l'unité, Creed, acheté en 2023 pour 3,5 milliards d'euros

** Bernstein estime que la vente de Kering Beauté au même prix que celui payé pour Creed il y a deux ans est "une médecine amère mais nécessaire", car le désendettement de l'entreprise est la "principale préoccupation" des investisseurs

** Les analystes de Citi sont "surpris par un tel revirement de la stratégie () ", car il renverse le plan de Kering visant à reproduire l'internalisation réussie de la division Eyewear

** Citi estime que la vente réduira la dette nette de Kering à 1,5x l'Ebitda, mais réduira l'Ebit du groupe pour l'année fiscale 26 d'un pourcentage élevé à un chiffre

** L'Oréal obtiendra également une licence EXCLUSIF de 50 ans pour développer des produits de beauté pour Gucci, Bottega Veneta et Balenciaga

** Bernstein déclare que l'accord "renforcera (le portefeuille de L'Oréal) dans ce domaine de croissance clé" car Beauté est "très fortement axé sur les parfums, qui constituent la plus petite partie du portefeuille de L'Oréal"

** Les actions de L'Oréal ont augmenté d'environ 1 %, tandis que Kering reste en tête de l'indice français CAC 40 .FCH .