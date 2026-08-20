Une marge d'EBITDA en recul pour Coty au 4e trimestre

La maison de parfums et de cosmétiques Coty publie une perte nette ajustée de 0,02 USD au titre de son 4e trimestre 2025-2026, réduite par rapport à celle de 0,05 USD essuyée un an auparavant, mais un EBITDA ajusté en recul de 26% à 93,6 MUSD, soit une marge en retrait de 2,7 points à 7,4%.

Cette dégradation reflète en partie celle de la marge brute ajustée, en recul de 1,4 point à 60,9%, pour des revenus de 1 269,2 MUSD, en croissance de 1% en données publiées, mais en recul de 1% en données comparables (en incluant un effet négatif estimé à un point en lien avec le conflit au Moyen-Orient).

"Nous avons clôturé l'exercice 2026 sur une note positive, en réalisant un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs à nos objectifs et en augmentant notre flux de trésorerie disponible malgré des vents contraires", juge toutefois Markus Strobel, président exécutif et CEO par intérim.

Le dirigeant met aussi en avant la définition du cadre stratégique Coty.Curated, "entré dans la phase d'exécution, avec des actions concrètes déjà entreprises et de nouveaux progrès à venir", pour "renforcer durablement le coeur de métier du groupe au cours de l'exercice 2027 et au-delà".

Pour le trimestre en cours, Coty anticipe un BPA ajusté de 0,11 à 0,13 USD, un recul de l'EBITDA ajusté de l'ordre de 13 à 15% (low teens), un déclin de la marge brute ajustée d'environ 0,5 à 1 point et une baisse des revenus comparables d'environ 1 à 6% (low to mid single digit).

Une nouvelle directrice financière nommée

Par ailleurs, le groupe basé à New York fait part de la nomination de Soraya Benchikh au poste de directrice financière, qui succédera à Laurent Mercier à compter du 1er septembre, à la suite de la mise en place de la nouvelle structure opérationnelle de Coty le 2 juillet dernier.

Soraya Benchikh possède plus de vingt ans d'expérience dans les domaines de la finance internationale et de la direction générale au sein de grandes entreprises mondiales de biens de consommation. Elle occupait dernièrement le poste de directrice financière de British American Tobacco (BAT).