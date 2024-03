Une manufacture de joaillerie Orest s'implante dans les Vosges

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Un nouveau-savoir faire dans le bassin industriel des Vosges: Orest Group et le géant du luxe LVMH ont inauguré mercredi une manufacture de joaillerie à Saint-Dié-des-Vosges, qui montera en puissance avec la marque Tiffany & Co.

Dans le bâtiment moderne construit pour accueillir la manufacture, un "dojo de formation" est le point d'entrée de tout nouveau salarié, majoritairement des intérimaires, pour se former pendant six semaines à un poste.

Plusieurs lignes regroupent des postes permettant aux employés de réaliser les gestes millimétrés de la joaillerie: le sertissage, lorsque l'artisan appose les pierres précieuses ou diamants; le polissage ou encore la soudure.

Le groupe, qui se présente comme le "leader français de la fabrication de bijoux", était déjà implanté en Alsace, mais s'est retrouvé à l'étroit dans ses locaux face à des demandes "croissantes". Une dynamique qui se poursuit, selon Denis De Becker, président d'Orest Group: "Pour 2024, le carnet de commandes est plus que saturé, on ne peut pas prendre une commande de plus".

Le numéro un mondial du luxe LVMH avait annoncé en avril 2023 avoir acquis une participation majoritaire dans le groupe Platinum Invest, qui comprend Orest Group.

Le montant de l'investissement dans la manufacture n'a pas été communiqué. Mais il permet notamment de "renforcer les capacités de production de Tiffany en France", selon Alexandre Arnault, vice-président exécutif produits, communication et industriel de Tiffany.

L'année prochaine, "50% de l'atelier (d'Orest) sera rempli par Tiffany", a précisé M. Arnault. Pour l'heure, la production réalisée pour Tiffany & Co représente environ 20%.

Orest Group a été créé en 1963 en Alsace. Il est désormais sous-traitant de grandes marques de luxe, parmi lesquelles Louis Vuitton ou Dior.

L'entreprise compte actuellement 200 salariés et recrute "une dizaine" de nouveaux collaborateurs par mois, pour atteindre un objectif de 300 employés en décembre. L'enjeu est de "former et de fidéliser ces artisans qui vont produire ces pièces d'exception", a indiqué M. De Becker.

Les ventes en France de montres et bijoux précieux ont augmenté en 2023 de 6%, soit un rythme moins fort que l'année précédente, selon un rapport diffusé mardi par la filière française de l'horlogerie et de la bijouterie-joaillerie.

En 2023, Orest Group a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros.