Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une manifestation à Moscou contre la réforme lancée par Poutine peine à fédérer Reuters • 20/01/2020 à 00:04









MOSCOU, 20 janvier (Reuters) - Environ un millier de personnes ont défilé dimanche dans les rues de Moscou lors d'un rassemblement qu'une opposante au Kremlin a voulu transformer, sans succès, en manifestation contre la profonde refonte des institutions russes lancée mercredi par le président Vladimir Poutine. Yulia Galyamina, une conseillère municipale de la capitale russe, avait appelé la population à descendre dans la rue pour s'opposer à la réforme constitutionnelle voulue par Vladimir Poutine. Elle souhaitait profiter d'une manifestation autorisée par les autorités et prévue au préalable pour marquer l'anniversaire de l'assassinat de la journaliste Anastasia Baburova et de l'avocat Stanislas Markelov il y a 11 ans, mais son appel est resté en grande partie sans réponse. La participation fut très faible, bien loin des manifestations organisées par l'opposition l'été dernier qui avaient rassemblé jusqu'à 60.000 personnes. (Mikhail Antonov et Maxim Rodionov; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.