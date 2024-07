Une majorité relative RN/LR, "meilleur scénario pour le marché" (Kepler Cheuvreux)

(AOF) - "Les résultats des élections législatives d'hier soir ont été plus ou moins conformes aux attentes des sondages", affirme Kepler Cheuvreux . Pour la société de services financiers; la formation d'une majorité relative par le RN (Rassemblement national) avec l'aide de la droite modérée (LR) serait "le meilleur scénario pour le marché". Toutefois, un scénario "cygne noir" dans lequel le RN refuserait de former un gouvernement et où le président Macron démissionnerait "n'est pas à exclure".

"Par conséquent, même si nous ne croyons pas à des évolutions extrêmes des cours des actions des banques françaises aujourd'hui, nous pensons qu'il est trop tôt pour construire des positions significatives sur elles". Kepler Cheuvreux reste "neutre sur les banques européennes, et neutre sur les banques françaises".