Une juge américaine rejette la plainte de Musk contre OpenAI concernant des secrets commerciaux liés à xAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Aucune preuve ne permet d'affirmer qu'OpenAI a incité un ancien ingénieur d'xAI à divulguer des secrets

* La juge rejette définitivement la plainte, estimant qu'une modification serait vaine

* Deuxième défaite judiciaire de Musk contre OpenAI en quatre semaines

* Les avocats de xAI ne sont pas disponibles pour commenter

(Ajout de la déclaration d'OpenAI, de demandes supplémentaires de commentaires de xAI, des paragraphes 7 et 8) par Jonathan Stempel

Une juge fédérale a rejeté lundi une plainte déposée par xAI, la société d'intelligence artificielle d'Elon Musk , qui accusait OpenAI, la société de son rival Sam Altman, d'avoir volé des secrets commerciaux relatifs aux chatbots.

La juge fédérale Rita Lin, à San Francisco, a déclaré que xAI n'avait pas démontré qu'OpenAI avait incité Xuechen Li, ancien ingénieur senior de xAI, à divulguer des informations confidentielles relatives à son chatbot Grok, ni que les ingénieurs d'OpenAI savaient que Li aurait pu en divulguer.

Lin a rejeté la plainte avec préjudice, estimant qu’il serait "vain" de la poursuivre. Elle avait déjà rejeté une version antérieure de la plainte en février. La plainte initialement déposéeen septembre portait sur un détournement présumé plus large d’informations confidentielles, y compris le code source, lorsque des employés de xAI ont quitté l’entreprise pour rejoindre OpenAI.

La décision de lundi marque la deuxième défaite judiciaire de Musk contre OpenAI en quatre semaines.

Le 18 mai, un jury fédéral s'est prononcé contre l'homme le plus riche du monde dans le cadre de son procès de 150 milliards de dollars, dans lequel il accusait OpenAI et Altman d'avoir "détourné une organisation caritative" en trahissant la mission initiale de l'entreprise en tant qu'organisme à but non lucratif pour s'enrichir personnellement. L'entreprise xAI fait partie de SpaceX SPCX.O , la société de fusées, de satellites et d'IA de Musk. Ni xAI ni ses avocats n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires. OpenAI a déclaré lundi: "Ce procès sans fondement n'a jamais été rien d'autre qu'un nouveau front dans la campagne de harcèlement menée par Musk." L'organisation avait fait la même déclaration après le rejet de la plainte en février.

PARLER DE SON EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE EST COURANT

La plainte modifiée portait sur une présentation que Li avait donnée alors qu'OpenAI cherchait à le recruter.

La société de Musk a affirmé qu'OpenAI souhaitait obtenir des informations confidentielles concernant la sortie de Grok 4 prévue en juillet 2025, sachant que sa prochaine mise à jour de ChatGPT "ne pourrait pas rivaliser" en matière de raisonnement complexe, et parce qu'OpenAI était "à la traîne" dans les domaines de l'apprentissage par renforcement et des techniques post-entraînement que Li maîtrisait.

Mais la juge a déclaré qu'il était courant de demander aux candidats de parler de leurs travaux antérieurs, et qu'on ne pouvait en déduire qu'OpenAI avait poussé Li à divulguer des informations confidentielles.

"Affirmer le contraire exposerait potentiellement les employeurs à des poursuites chaque fois qu’ils s’informent sur les expériences professionnelles passées d’un candidat", a écrit Lin.

OpenAI a déclaré que Li n’avait jamais travaillé pour l’entreprise et qu’elle n’avait jamais acquis de secrets de xAI.

En demandant le rejet de l’affaire, les avocats d’OpenAI ont écrit: "OpenAI n’a ni besoin ni envie des secrets commerciaux de qui que ce soit, et encore moins de ceux de xAI, qui est en difficulté sur le marché et perd ses talents à un rythme effréné."

Li fait l'objet d'une autre poursuite intentée par xAI et nie toute faute.