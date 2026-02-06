Une juge américaine doit se prononcer prochainement sur la demande de déblocage du financement du tunnel de la ville de New York

L'administration Trump a gelé 205 millions de dollars de financement fédéral depuis le 1er octobre

Les démocrates critiquent la demande de Trump de renommer les monuments en son nom en échange d'un financement

La suspension affecterait 1 000 travailleurs, pourrait menacer l'infrastructure ferroviaire et la production économique

(Mise à jour avec l'audience terminée, décision écrite prévue dans les paragraphes 1-6) par Jack Queen et David Shepardson

La juge Jeannette Vargas a déclaré vendredi qu'elle rendrait "très prochainement" une décision écrite sur la demande d'urgence des États de New York et du New Jersey de lever un gel de quatre mois sur le financement fédéral du projet de tunnel de l'Hudson, d'une valeur de 16 milliards de dollars.

Mme Vargas a tenu une audience d'une heure vendredi sur la demande avant les plans de suspension des travaux à 17 heures ET (2200 GMT), après que l'administration du président Donald Trump a refusé de rétablir le financement, a déclaré la Gateway Development Commission.

Le projet prévoit la réparation d'un tunnel ferroviaire existant et la construction d'un nouveau tunnel sous le fleuve Hudson, élargissant ainsi un itinéraire qui est la pierre angulaire du transport ferroviaire entre Manhattan et le New Jersey. Toute défaillance de l'actuel tunnel de l'Hudson, construit en 1910 et fortement endommagé par l'ouragan Sandy en 2012, perturberait un itinéraire de banlieue utilisé par plus de 200 000 voyageurs et 425 trains par jour - y compris le train de passagers Amtrak - dans une zone métropolitaine qui produit 10 % de la production économique des États-Unis.

Un avocat de l'État du New Jersey, Shankar Duraiswamy, a déclaré lors de l'audition qu'un arrêt de travail obligerait les États à dépenser des ressources considérables pour sécuriser les sites de construction inoccupés.

"Les sites de projets ne peuvent pas être simplement abandonnés. Il y a littéralement un énorme trou dans la terre à North Bergen, dans le New Jersey, qui doit être sécurisé", a déclaré M. Duraiswamy.

Tara Schwartz, avocate du ministère de la justice, a rétorqué que les États et leurs partenaires de projet pouvaient continuer à financer la construction sans l'aide du gouvernement fédéral.

"Les États prétendent qu'il y a une série d'horreurs qui se produiront s'ils doivent donner des coups de marteau", a déclaré Mme Schwartz. "Mais la GDC (Gateway Development Corporation) est financée par les États, le gouvernement fédéral et Amtrak... On ne voit donc pas pourquoi les États ne pourraient pas poursuivre le projet."

Le ministère des transports a retenu 205 millions de dollars de remboursements depuis le 1er octobre pour le projet. M. Trump a demandé que l'aéroport Dulles de Washington et la gare Penn de New York soient rebaptisés en son honneur en échange du déblocage de milliards de dollars de financement pour le projet, ce qui a suscité de vives critiques de la part des démocrates. Gateway a déclaré que la suspension entraînerait l'inactivité de 1 000 ouvriers du bâtiment et que la décision de M. Trump avait mis en danger les passagers qui devaient compter sur une "infrastructure ferroviaire centenaire en décomposition". Gateway avait précédemment déclaré que les travaux étaient déjà suspendus.

LES DÉMOCRATES CRITIQUENT M. TRUMP POUR AVOIR RETENU DES FONDS Le mois dernier, M. Trump a demandé au sénateur américain Chuck Schumer de soutenir le changement de nom de l'aéroport de Washington Dulles et de Penn Station, mais le démocrate new-yorkais a dit à la Maison Blanche qu'il n'avait pas le pouvoir de les renommer, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier.

La Maison Blanche n'a pas répondu à une demande de commentaire et le bureau de M. Schumer s'est refusé à tout commentaire.

Le sénateur américain Cory Booker, un démocrate du New Jersey, a déclaré lors d'une conférence de presse près du projet vendredi que M. Trump tenait le tunnel en otage parce qu'il "semble vouloir mettre son nom sur tout". Depuis son retour au pouvoir en janvier, le président républicain a apposé son nom sur des bâtiments importants de Washington, un projet de navire de guerre de la marine, un programme de visas pour les étrangers fortunés, un site web de médicaments sur ordonnance géré par le gouvernement et des comptes d'épargne fédéraux pour les enfants.

La sénatrice démocrate de New York, Kirsten Gillibrand, a qualifié de ridicule la suggestion de M. Trump.

"Ces droits d'appellation ne sont pas négociables, pas plus que la dignité des New-Yorkais ... . Le président continue de faire passer son propre narcissisme avant les emplois syndicaux bien rémunérés que ce projet offre et l'impact économique extraordinaire que le tunnel Gateway apportera."

Le projet a bénéficié d'un soutien fédéral d'environ 15 milliards de dollars sous l'ancien président Joe Biden. Près de 2 milliards de dollars ont été dépensés jusqu'à présent.