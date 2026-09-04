Une importante délégation d'hommes d'affaires accompagnera Xi aux USA

par Laurie Chen et Eduardo Baptista

Une importante délégation d'hommes d'affaires accompagnera le président chinois Xi Jinping lors de sa visite à Washington le 24 septembre, ont déclaré des sources, une initiative inhabituelle compte tenu du scepticisme des États-Unis à l'égard des investissements chinois et des relations dégradées entre les deux pays.

La délégation d'hommes d'affaires accompagnant le président chinois n'a pas encore été évoquée dans les médias. Reuters n'a pas pu déterminer quels dirigeants feraient partie de cette délégation.

Xi se rend rarement à l'étranger en compagnie de dirigeants d'entreprise. La présence d'hommes d'affaires le 24 septembre témoigne ainsi de la volonté de Pékin de soutenir les investissements et les liens commerciaux avec Washington, a déclaré l'une des sources.

Ces dernières années, les entreprises chinoises ont fait l'objet d'une surveillance de plus en plus étroite concernant leurs investissements et leurs activités commerciales aux États-Unis.

Washington a par ailleurs imposé un droit de douane de 100% sur les véhicules électriques chinois importés, interdit certaines importations et imposé la cession des activités américaines de TikTok.

Les grandes entreprises technologiques chinoises ont aussi été inscrites sur la liste regroupant les entreprises ou organisations considérées comme une menace pour la sécurité nationale, ainsi que sur une liste noire du Pentagone.

La dernière fois que Xi Jinping s'est rendu aux États-Unis aux côtés d'une délégation d'affaires remonte à 2015. Jack Ma, fondateur d'Alibaba 9988.HK , Pony Ma, fondateur de Tencent

0700.HK , ainsi que des dirigeants de banques chinoises et d’entreprises publiques étaient alors présents.

Au cours de cette visite, Xi Jinping avait rencontré des dirigeants du secteur technologique américain, notamment Tim Cook, AAPL.O d'Apple, Mark Zuckerberg, META.O de Meta, et Jeff Bezos, fondateur d'Amazon AMZN.O .

Le président américain Donald Trump s'était lui rendu en Chine accompagné d'importantes délégations de dirigeants américains, notamment lors de visites en 2017 et en mai de cette année, dans le but d'obtenir un meilleur accès aux marchés chinois.

Le Trésor américain, le Bureau du représentant américain au commerce et le Département d'État n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Les ministères chinois des Affaires étrangères et du Commerce n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

(Laurie Chen et Eduardo Baptista à Pékin ; avec Joe Cash ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)