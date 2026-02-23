Une hausse incertaine se dessine en Europe avant le grand rendez-vous Nvidia
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 08:44
Porté par la décision de la Cour suprême, ce dernier avait progressé de 1,4% vendredi soir pour établir un nouveau sommet à 8 515,5 points, deux jours à peine après avoir établi un record au-delà de 8 429,03 points.
L'indice parisien a gagné près de 2,5 % sur l'ensemble de la semaine, soit sa meilleure performance depuis la mi-novembre, et enchaîne ainsi une troisième semaine consécutive de hausse, une série inédite depuis début octobre 2025.
A Wall Street aussi, les investisseurs ont salué vendredi le revers imposé à Donald Trump sur sa politique tarifaire, tout en limitant leurs achats suite à des chiffres du PIB du quatrième trimestre moins bons que prévu et à une accélération de l'inflation au sens du PCE au mois de décembre.
Au coup de cloche final, le Dow Jones progressait de 0,5%, le S&P 500 s'adjugeait 0,7%, tandis que le Nasdaq 100 prenait pas loin de 0,9%.
Les contrats à terme sur les indices américains évoluent en légère baisse ce matin, accusant des replis entre 0,6% et 0,8%, beaucoup d'analystes ne considérant pas la décision prise vendredi par la Cour suprême américaine comme un bouleversement majeur pour les marchés.
"L'incertitude liée aux questions commerciales pourrait certes un peu augmenter à court terme, mais la façon la plus simple de voir les choses, c'est que les outils juridiques utilisés pour appliquer ces tarifs vont sans doute être amenés à changer, mais que le résultat final - à savoir un taux moyen de surtaxe de l'ordre de 15% - devrait rester en place", commente Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.
Au-delà du dossier commercial, ce sont les résultats trimestriels du géant américain des puces dédiées à l'IA, attendus mercredi soir, qui retiendront principalement l'attention du marché, alors que les investisseurs ont besoin d'être rassurés sur les perspectives des grands acteurs de l'intelligence artificielle et sur leur capacité à monétiser rapidement cette révolution technologique.
Le titre n'a progressé que de 1,7% depuis le début de l'année, une performance tout juste supérieure à celle de l'indice S&P 500 sur la période ( 0,9 %), ce qui contraste avec les performances stratosphériques affichées par le fabricant de processeurs depuis maintenant trois ans.
Les analystes espèrent des performances supérieures aux attentes et une révision à la hausse des objectifs ("beat and raise"), mais attendent surtout d'être rassurés sur le carnet de commandes pour 2027, maintenant que l'activité pour 2026 est largement assurée.
D'autres sociétés technologiques américaines de la trempe de Salesforce, Intuit, Snowflake et CoreWeave publieront également leurs comptes cette semaine, ainsi que des groupes plus traditionnels dans la distribution comme Home Depot, TJX Companies et Lowe's.
En Europe, les investisseurs suivront de près les résultats de HSBC, Allianz, Deutsche Telekom, Schneider Electric, Iberdrola ou encore Rolls-Royce.
En attendant, les intervenants suivront dans le courant de la matinée les résultats de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, avant de prendre connaissance demain de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board aux États-Unis et du discours sur l'État de l'Union du président américain.
Les premières données sur l'inflation en Europe au mois de février seront également scrutées ce vendredi.
A Hong Kong, l'indice Hang Seng a rouvert après le congé du Nouvel An lunaire en s'adjugeant près de 2,5% lundi, dopé par le revers imposé à Donald Trump sur les tarifs douaniers.
À la Bourse de Tokyo, les marchés japonais étaient fermés dans l'archipel en raison de l'Anniversaire de l'empereur.
Les mouvements sont limités sur le marché des devises en ce tout début de semaine: l'euro avance tout de même de 0,3% face au dollar, autour de 1,1825.
Même tendance atone sur le marché obligataire, où le rendement des Treasuries à dix ans reste globalement stable, au-delà de 4,08%.
Après leur récente envolée, les cours du brut repartent à la baisse, bien que The New York Times évoque dans son édition d'hier la possibilité d'une première frappe américaine ciblée contre l'Iran dans les prochains jours, qui pourrait être suivie d'une attaque plus vaste si l'Iran ne cédait pas aux exigences nucléaires posées par Washington.
Le baril de Brent perd 1,2 % à 70,9 dollars et celui du brut léger américain (WTI) lâche 1,2 % à 65,6 dollars.
L'or confirme sa tendance au rebond et franchit le seuil de 5 100 dollars l'once, alors que l'incertitude croissante autour des droits de douane américains et l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran stimulent la demande pour les valeurs refuges.
A lire aussi
-
Les principales Bourses européennes sont dans le rouge lundi en début de séance, le président américain Donald Trump ayant annoncé une surtaxe mondiale de 15% sur les importations en réponse à la décision de la Cour suprême d'annuler ses droits de douane dits ... Lire la suite
-
Le procureur de Bobigny Eric Mathais enjoint la famille du nourrisson de six semaines enlevé jeudi par ses parents à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) avant d'être déposé dans un hôpital de Lille, à remettre les deux enfants encore recherchés aux autorités, ... Lire la suite
-
* ICADE ICAD.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et abaisse son objectif de cours à 25 euros contre 30 euros. * PERNOD RICARD PERP.PA - Deutsche Bank abaisse sa recommandation à "vendre" contre "conserver". ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) Nous soldons la position sur le turbo CALL Société Générale K48FS portant sur le titre adidas AG à 8.28 EUR. Ce produit dérivé a été conseillé à 7.14 EUR, soit un gain de +15.96%. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer