Une grève chez un fournisseur de GM pourrait avoir des répercussions sur la production de camions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kalea Hall

Des dizaines de travailleurs ont rejoint les piquets de grève lundi matin devant une usine d'essieux du Michigan qui fournit la production de camions

GM.N de General Motors, parmi les véhicules les plus populaires et les plus rentables du constructeur automobile de Détroit.

Dimanche, le syndicat United Auto Workers a annoncé que les employés de l'usine de Three Rivers, dans le Michigan, détenue par Dauch Corp DCH.N , se mettraient en grève à partir de lundi. Dauch, anciennement American Axle, est un fournisseur majeur de pièces de transmission.

GM dispose d'environ deux semaines de stock d'essieux pour continuer à construire des camions, selon deux personnes proches du dossier.

GM a déclaré qu'elle suivait de près la situation et “évaluait tout impact potentiel”.

Dans un communiqué, un porte-parole de Dauch a qualifié cet arrêt de travail de “décevant”.

“Nous restons déterminés à négocier de bonne foi avec le syndicat et espérons parvenir rapidement à un accord équitable”, a déclaré le porte-parole.

Lundi après-midi, l'action GM reculait d'environ 2 %. Le cours de l'action Dauch était en baisse d'environ 6 %.

Les pick-up Chevrolet Silverado et GMC Sierra, fabriqués dans des usines aux États-Unis, au Canada et au Mexique, sont les modèles les plus vendus de GM, représentant près d’un tiers des ventes de véhicules de l’entreprise aux États-Unis.

L'UAW réclame des augmentations salariales après que les employés ont fait des sacrifices pour maintenir l'usine ouverte en 2008, selon le syndicat. Les salariés les mieux rémunérés peuvent gagner 22 dollars de l'heure, contre jusqu'à 29 dollars de l'heure en 2008, a indiqué le syndicat.

Début mai, les travailleurs ont voté à 98 % en faveur de l'autorisation d'une grève si nécessaire.