Une filiale de Biosynex va recevoir une subvention de 1,8 million de dollars
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 09:15
CARB-X est un partenariat mondial à but non lucratif qui soutient la recherche et le développement dans la lutte antibactérienne en phase précoce afin de lutter contre la menace croissante des bactéries résistantes aux antibiotiques.
Ce montant doit permettre de soutenir le développement d'un test rapide (POC) destiné à détecter les anticorps IgA (immunoglobulines A) afin de diagnostiquer une infection aiguë causée par Salmonella enterica sérovar Typhi .
Cette bactérie est responsable de la fièvre typhoïde qui touche entre 11 et 21 millions de personnes chaque année et entraîne entre 128 000 et 161 000 décès dans le monde.
Chembio développera un test sérologique rapide utilisant sa plateforme technologique propriétaire DPP, ciblant deux biomarqueurs hautement performants permettant un diagnostic précis et rapide de la fièvre entérique. Le système fonctionnera à partir de sang capillaire obtenu par piqûre au bout du doigt, de sérum, ou de plasma, et fournira des résultats en quelques minutes grâce au lecteur portable DPP Micro Reader.
Valeurs associées
|1,0800 EUR
|Euronext Paris
|+16,13%
A lire aussi
-
Le chiffre d'affaires du marché de la drogue en France était estimé en 2023 à environ 7 milliards d'euros, dont la moitié pour la seule cocaïne, selon les données du ministère de l'Intérieur. La France est-elle devenue un narco-État, ou les autorités peuvent ouvertement ... Lire la suite
-
En tractage dans les rues d'Hérin, près de Valenciennes (Nord), Florent Pasek, 24 ans, candidat à la mairie et élu d'opposition depuis ses 18 ans, veut montrer que "la jeunesse n'est pas un frein", alors que l'âge moyen des élus augmente. Un samedi d'hiver, ce ... Lire la suite
-
Alors que les candidatures à la présidentielle foisonnent à droite comme à gauche, Xavier Bertrand (LR) creuse son sillon pour l'Elysée, sans passer par la case primaire et en se posant comme le rempart contre le Rassemblement national et La France insoumise. Il ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes sont dans le rouge vendredi en début de séance, dans un climat hostile au risque en raison des craintes liées à l'intelligence artificielle (IA) et alors que les investisseurs réagissent à une nouvelle série de résultats et ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer