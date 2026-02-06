 Aller au contenu principal
Une filiale de Biosynex va recevoir une subvention de 1,8 million de dollars
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 09:15

Chembio Diagnostic Systems, filiale de Biosynex à 100%, a annoncé l'obtention d'une subvention de 1,8 million de dollars de CARB-X.

CARB-X est un partenariat mondial à but non lucratif qui soutient la recherche et le développement dans la lutte antibactérienne en phase précoce afin de lutter contre la menace croissante des bactéries résistantes aux antibiotiques.

Ce montant doit permettre de soutenir le développement d'un test rapide (POC) destiné à détecter les anticorps IgA (immunoglobulines A) afin de diagnostiquer une infection aiguë causée par Salmonella enterica sérovar Typhi .

Cette bactérie est responsable de la fièvre typhoïde qui touche entre 11 et 21 millions de personnes chaque année et entraîne entre 128 000 et 161 000 décès dans le monde.

Chembio développera un test sérologique rapide utilisant sa plateforme technologique propriétaire DPP, ciblant deux biomarqueurs hautement performants permettant un diagnostic précis et rapide de la fièvre entérique. Le système fonctionnera à partir de sang capillaire obtenu par piqûre au bout du doigt, de sérum, ou de plasma, et fournira des résultats en quelques minutes grâce au lecteur portable DPP Micro Reader.

Valeurs associées

BIOSYNEX
1,0800 EUR Euronext Paris +16,13%
