Une filiale de Biosynex reçoit 0,5 million de dollars de subvention

(AOF) - Biosynex a dévoilé que Chembio Diagnostic Systems, une filiale détenue à 100% et spécialisée dans le domaine du diagnostic Point of Care, avait reçu une subvention de 0,5 million de dollars de la part de la part de la Gates Foundation. Cette subvention doit servir au développement d’un test rapide visant à prédire le risque de prééclampsie chez les femmes enceintes présentant des symptômes compatibles avec cette pathologie.
