Une filiale d'Europlasma remporte un contrat
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 18:01
Ce contrat, d'une durée de deux ans, prévoit la livraison de 900 roues en 2027 et 900 autres l'année d'après afin d'accompagner de manière progressive les besoins opérationnels du client.
Valeurs associées
|0,0330 EUR
|Euronext Paris
|+7,84%
