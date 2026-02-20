 Aller au contenu principal
Une filiale d'Europlasma remporte un contrat
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 18:01

Europlasma a annoncé que sa filiale Valdunes Industries a signé un contrat portant sur la fourniture de 1 800 roues de trains destinées au transport de fret lourd en Europe du Nord.

Ce contrat, d'une durée de deux ans, prévoit la livraison de 900 roues en 2027 et 900 autres l'année d'après afin d'accompagner de manière progressive les besoins opérationnels du client.

Valeurs associées

EUROPLASMA
0,0330 EUR Euronext Paris +7,84%
