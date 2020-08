Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une figure de l'opposition biélorusse brièvement détenue à la veille de la présidentielle Reuters • 08/08/2020 à 23:15









(Actualisé avec remise en liberté) MINSK, 8 août (Reuters) - Maria Kolesnikova, un des piliers de la campagne de la candidate de l'opposition biélorusse à la présidence, a été brièvement arrêtée samedi à la veille du scrutin avant d'être relâchée, a annoncé l'équipe de Svetlana Tikhanouskaïa. Elle est une des principales figures du défi lancé par l'opposition à Alexander Loukachenko, au pouvoir depuis 26 ans. D'après le communiqué de l'équipe de campagne, la police aurait attribué son interpellation à une erreur d'identité. Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès des autorités. Kolesnikova appartenait à l'équipe de campagne d'un autre candidat, Viktor Babariko, arrêté et inculpé de malversations financières en juin dernier. Elle s'est ralliée à la candidature de Tikhanouskaïa. Malgré une situation économique dégradée, la question toujours présente des droits civiques et sa gestion de la crise sanitaire, l'ancien directeur de kolkhoze à l'époque soviétique, qui gouverne la Biélorussie depuis 1994, semble assuré de décrocher dimanche un sixième mandat d'affilée. Mais Svetlana Tikhanouskaïa, ancienne professeur d'anglais sortie de l'ombre après l'arrestation au mois de mai de son mari, le blogueur Sergueï Tikhanouski, qui briguait la présidence, a créé la surprise lors de la campagne, attirant des foules rarement vues en Biélorussie depuis l'éclatement de l'Union soviétique. (Andrei Makhovsky version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.