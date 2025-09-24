Une famille poursuit l'armée, la FAA et les compagnies aériennes au sujet de la collision aérienne mortelle du 29 janvier à Washington

(Plus de détails, commentaire américain) par David Shepardson

La famille d'une des victimes de la collision mortelle du 29 janvier entre un avion régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère de l'armée américaine qui a tué 67 personnes près de l'aéroport national Ronald Reagan de Washington a poursuivi la compagnie aérienne, sa filiale et le gouvernement américain mercredi.

La plainte déposée devant le tribunal de district de Washington cite également PSA Airlines, qui assurait le vol, et affirme que les compagnies aériennes ont "manipulé et abusé" du système de taux d'arrivée à l'aéroport de Washington "pour forcer un plus grand nombre d'arrivées par heure à l'aéroport, alors qu'elles savaient que cela limitait sérieusement les marges de sécurité"

L'accident, qui s'est produit juste au sud-est de l'aéroport au-dessus du fleuve Potomac, est la catastrophe aérienne américaine la plus meurtrière depuis plus de 20 ans.

Le procès affirme que les compagnies aériennes, l'armée et l'administration fédérale de l'aviation n'ont pas réussi à empêcher cette "tragédie tout à fait évitable." Selon la plainte, l'équipage de l'armée n'a pas piloté l'hélicoptère Black Hawk à l'altitude obligatoire ou à une altitude inférieure, et les contrôleurs de la FAA n'ont pas séparé les aéronefs dans l'espace aérien et n'ont pas émis d'alertes de sécurité lorsque les aéronefs se trouvaient à une distance dangereuse.

Les compagnies aériennes et les agences gouvernementales ont "totalement manqué à leurs responsabilités envers les voyageurs", selon la plainte.

La FAA et l'armée n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

American a déclaré que le vol 5342 effectuait une approche standard vers Reagan lorsque l'hélicoptère de l'armée, qui se trouvait au-dessus de l'altitude publiée pour les itinéraires d'hélicoptères, est entré en collision avec le vol 5342.

"American a toujours placé la sécurité de ses clients et des membres de son équipe au-dessus de tout", a déclaré la compagnie, ajoutant qu'elle "défendra American et PSA Airlines contre toute action en justice prétendant que la compagnie aérienne a causé ou contribué à cet accident."

En mai, la FAA a interdit à l'armée d'effectuer des vols d'hélicoptères autour du Pentagone après un accident survenu le 1er mai, qui a contraint deux avions civils à interrompre leur atterrissage. La FAA a déclaré la semaine dernière que ces vols d'hélicoptères de l'armée restaient suspendus.