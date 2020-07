Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une explosion signalée dans la province iranienne de Kermanshah-presse Reuters • 28/07/2020 à 12:10









DUBAI, 28 juillet (Reuters) - Une explosion a provoqué mardi un incendie dans un réservoir de carburant dans la province de Kermanshah, dans l'ouest de l'Iran, rapporte l'agence de presse iranienne Mizan, alors que le pays fait face actuellement à une série d'explosions et d'incendies inexpliqués à proximité d'installations sensibles. "Une explosion dans un réservoir de carburant s'est produite dans le parc de stationnement de la zone industrielle de Dolat Abad", écrit Mizan, ajoutant que l'incident n'a fait aucune victime. Le 15 juillet, l'agence de presse Tasnim avait rapporté qu'au moins sept navires avaient pris feu dans le port de Bushehr, dans le sud de l'Iran. Le 2 juillet, un incendie a été signalé sur le site nucléaire de Natanz. Selon certains responsables iraniens, ces explosions et incendies inexpliqués pourraient être le fruit d'un piratage informatique. (Parisa Hafezi; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

