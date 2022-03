Une évolution de la composition du Conseil d’administration sera soumise au vote lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 5 mai 2022

Croissy-Beaubourg, le 30 mars 2022, 07h30 CEST – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro des maladies auto-immunes et le Théranostic, annonce aujourd’hui qu'une évolution de la composition de son Conseil d’administration sera soumise au vote lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 5 mai 2022.



