 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 083,94
+0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Une étude révèle que les pratiques de sécurité des entreprises d'IA ne respectent pas les normes mondiales
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 12:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations au paragraphe 8)

Les pratiques de sécurité des principales entreprises d'intelligence artificielle, telles qu'Anthropic, OpenAI, xAI et Meta, sont "loin des normes mondiales émergentes", selon une nouvelle édition de l'indice de sécurité de l'IA du Future of Life Institute, publiée mercredi.

L'institut a déclaré que l'évaluation de la sécurité, menée par un groupe d'experts indépendants, a révélé que si les entreprises étaient occupées à développer une superintelligence, aucune ne disposait d'une stratégie solide pour contrôler des systèmes aussi avancés.

L'étude intervient dans un contexte d'inquiétude publique accrue quant à l'impact sociétal de systèmes plus intelligents que l'homme, capables de raisonner et de faire preuve de logique, après que plusieurs cas de suicide et d'automutilation ont été liés à des chatbots d'IA .

"Malgré le récent tollé suscité par le piratage informatique et les cas de psychose et d'automutilation provoqués par l'IA, les entreprises américaines spécialisées dans l'IA restent moins réglementées que les restaurants et continuent de faire pression contre l'adoption de normes de sécurité contraignantes", a déclaré Max Tegmark, professeur au MIT et président de l'organisation Future of Life.

La course à l'IA ne montre aucun signe de ralentissement, les grandes entreprises technologiques consacrant des centaines de milliards de dollars à l'amélioration et à l'expansion de leurs efforts en matière d'apprentissage automatique.

Le Future of Life Institute est une organisation à but non lucratif qui s'inquiète des risques que les machines intelligentes font peser sur l'humanité. Fondé en 2014, il a été soutenu très tôt par le directeur général de Tesla TSLA.O , Elon Musk.

En octobre, un groupe comprenant les scientifiques Geoffrey Hinton et Yoshua Bengio a appelé à une interdiction du développement de l'intelligence artificielle superintelligente jusqu'à ce que le public l'exige et que la science ouvre une voie sûre.

XAI a déclaré que les médias traditionnels mentaient, dans ce qui semblait être une réponse automatisée, tandis qu'Anthropic, OpenAI, Google DeepMind, Meta, Z.ai, DeepSeek et Alibaba Cloud n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur l'étude.

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALIBABA GRP
16,882 EUR Tradegate -2,13%
ALIBABA GRP
20,6400 USD OTCBB +0,35%
ALPHABET-A
315,8100 USD NASDAQ +0,29%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
647,1000 USD NASDAQ +0,97%
TESLA
429,2400 USD NASDAQ -0,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un accord a été trouvé entre eurodéputés et Etats européens pour interdire toutes les importations de gaz russe dans l'UE à l'automne 2027 ( AFP / Sebastien SALOM-GOMIS )
    Accord au sein de l'UE pour interdire le gaz russe à l'automne 2027
    information fournie par AFP 03.12.2025 14:24 

    Un accord a été trouvé mercredi entre eurodéputés et États européens pour interdire toutes les importations de gaz russe dans l'UE à l'automne 2027, afin de priver Moscou d'une manne qui finance sa guerre en Ukraine. "C'est l'aube d'une nouvelle ère, celle de l'indépendance ... Lire la suite

  • ( AFP / FRED TANNEAU )
    Worldline lancé dans une "bonne dynamique", assure son patron
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.12.2025 14:15 

    En difficultés ces dernières années, le spécialiste des paiements Worldline entre dans une "bonne dynamique" avec de premiers signaux de rebond, assure son directeur général Pierre-Antoine Vacheron un mois apès avoir dévoilé un plan de relance. "Les résultats sur ... Lire la suite

  • Et s’il n’y avait pas de bulle à Wall Street ?
    Et s’il n’y avait pas de bulle à Wall Street ?
    information fournie par Ecorama 03.12.2025 14:10 

    Wall Street poursuit sa progression en 2025 : +10% pour le Dow Jones, +15% pour le S&P 500 et +20% pour le Nasdaq. Une hausse qui alimente les craintes de bulle, mais derrière ces chiffres, la réalité est plus contrastée : bénéfices solides, disparités sectorielles ... Lire la suite

  • Un panneau de Wall Street à l'extérieur de la Bourse de New York
    Wall Street vue en légère hausse, l'Europe monte aussi avec la "tech" et la défense
    information fournie par Reuters 03.12.2025 14:03 

    par Claude Chendjou Wall Street est attendue en légère hausse à l'ouverture mercredi et les Bourses européennes, portées par les valeurs de la technologie et de l'industrie, sont également sur de timides variations à la mi-séance. Les futures sur indices new-yorkais ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank