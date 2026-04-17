Une étude révèle que les médicaments amaigrissants de Novo pourraient mieux préserver la masse corporelle maigre que ceux de Lilly

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les médicaments à base de GLP-1 qui entraînent une perte de poids plus importante ont des effets plus néfastes sur la masse corporelle maigre

* Les patients sous tirzepatide ont perdu plus de muscles et d'autres tissus non gras que les patients sous semaglutide

* Selon les chercheurs, il est essentiel de faire de l'exercice pendant le traitement avec les deux médicaments

(Mise à jour de l'article du 16 avril pour ajouter le commentaire d'Eli Lilly, paragraphes 9 et 10) par Nancy Lapid

Le tirzépatide, médicament GLP-1 d'Eli Lilly LLY.N , entraîne une perte de poids plus importante en moyenne que le semaglutide de Novo Nordisk NOVOb.CO , mais au détriment des muscles et des tissus conjonctifs, selon une étude publiée cette semaine avant d'être examinée par les pairs.

Le tirzepatide, vendu sous les noms de Zepbound et Mounjaro, et le semaglutide, sous les noms de marque Wegovy et Ozempic, sont devenus extrêmement populaires pour la perte de poids et ont démontré d'autres avantages pour la santé, tels que des propriétés de protection du cœur. Cependant, on s'inquiète du fait qu'ils induisent une perte de muscle et d'autres composants de la masse corporelle maigre en même temps que de la graisse.

Les chercheurs ont analysé les données d'environ 1 800 patients utilisant le tirzepatide et de 6 200 patients utilisant le semaglutide.

Le tirzepatide était systématiquement associé à une perte de masse maigre plus importante que le semaglutide. Les patients sous tirzepatide ont perdu en moyenne 1,1 % de masse corporelle maigre en plus après trois mois et 2 % après 12 mois d'utilisation continue, selon l'analyse de nference, une société d'analyse de données basée dans le Massachusetts.

"Cela suggère que les patients ne devraient pas se dire de manière simpliste: "Je veux perdre X kilos et j'opterai pour l'option qui permet une plus grande perte de poids", a déclaré Venky Soundararajan, responsable de l'étude chez nference, à propos des données de l'étude publiées en ligne à l'adresse suivante: .

Les patients ont été suivis avant et pendant le traitement, soit à l'aide de scanners à faible rayonnement, soit à l'aide de balances "intelligentes" qui évaluent le pourcentage de graisse corporelle, la masse musculaire, la masse osseuse et d'autres éléments.

L'étude ne peut expliquer pourquoi la perte de masse corporelle maigre a été plus importante avec le tirzepatide, qui imite les hormones GLP-1 et GIP, qu'avec le semaglutide, qui n'imite que le GLP-1. L'imitation des hormones ralentit la digestion et donne aux patients une sensation de satiété.

Un porte-parole de Novo n'a pas commenté l'étude actuelle, mais a déclaré que les changements de masse musculaire ne différaient pas de manière significative entre les groupes semaglutide et placebo dans les essais cliniques, et que la fonction physique était préservée.

Un porte-parole de Lilly a déclaré que la perte de graisse obtenue grâce à un régime alimentaire sain s'accompagne également d'une perte de masse corporelle maigre.

Dans son essai clinique de phase avancée, "le rapport entre la perte de masse grasse et la perte de masse maigre chez les patients traités par tirzepatide était généralement cohérent avec celui rapporté dans les traitements de l'obésité fondés sur le mode de vie", a déclaré le porte-parole.

DÉTAILS DE L'ÉTUDE

Environ 10 % des utilisateurs de tirzépatide ayant perdu plus de 20 % de leur poids total ont perdu plus de 5 % de leur masse maigre. C'est le cas de moins de 7 % des utilisateurs de semaglutide qui ont perdu le même pourcentage de poids corporel.

La diminution de la tolérance à l'exercice pendant le traitement était liée à une plus grande perte de masse maigre dans les deux groupes, mais dans une plus grande mesure chez les patients traités par tirzepatide.

Les chercheurs ont constaté que des doses plus élevées, un traitement plus long et la présence de douleurs musculo-squelettiques avant le début du traitement étaient également associés à une diminution plus importante de la masse corporelle maigre avec les deux médicaments.

"C'est un cercle vicieux", a déclaré Soundararajan. "Si vous commencez avec un médicament qui vous expose à une plus grande probabilité de perte de masse maigre... et que vous avez des antécédents de maladies musculo-squelettiques, vous risquez davantage d'avoir une moins bonne tolérance à l'exercice. Et si vous ne faites pas d'exercice lorsque vous prenez ces médicaments, vous provoquez essentiellement une attrition de la masse corporelle maigre"

Le financement de nference provient de systèmes de santé, d'investisseurs institutionnels et de sociétés de capital-risque.