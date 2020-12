Une étude clinique conforme aux exigences de la Haute Autorité de Santé met en exergue la qualité des tests commercialisés par Theradiag

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : theradiag@newcap.eu



Croissy-Beaubourg, le 14 décembre 2020, 08h00 CET - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce la publication d'une étude conforme aux exigences de la Haute Autorité de Santé (HAS) mettant en exergue la qualité des tests antigéniques qu'elle commercialise.