Une équipe de l'ONU a rencontré le président malien déchu

BAMAKO, 21 août (Reuters) - Des responsables des droits de l'homme de l'ONU ont rencontré dans la nuit le président déchu du Mali, Ibrahim Boubacar Keita, ainsi que d'autres responsables détenus par des mutins depuis le coup d'État militaire intervenu en début de semaine, a annoncé vendredi la mission de l'ONU sur place. L'ex-président ne s'est plus exprimé depuis sa démission mardi, sous la menace des auteurs de cette mutinerie. L'équipe des droits de l'homme a pu accéder à Keita et d'autres détenus, a tweeté la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). Aucun détail sur ce qui a été dit ou sur l'état des captifs n'a été fourni. Les rues de Bamako étaient calmes vendredi matin pour la troisième journée consécutive, avant un rassemblement organisé par une coalition d'opposants à l'origine d'une série de manifestations contre Keita avant le coup d'État et qui soutient depuis les mutins. Les dirigeants de la junte ont promis de superviser la transition vers les élections dans un délai "raisonnable". (Tiemoko Diallo, Aaron Ross, Felix Onuah; version française Elena Smirnova, édité par Jean-Michel Bélot)

