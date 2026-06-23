Une entreprise spécialisée dans les technologies juridiques poursuit les États-Unis en justice suite à une décision limitant l'accès des étrangers aux modèles de pointe d'Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Scarcella

Une entreprise américaine spécialisée dans les technologies juridiques a intenté mardi une action en justice contre le gouvernement fédéral, contestant une directive émise par l’administration du président Donald Trump, qui a contraint la société d’intelligence artificielle de l’ , Anthropic, à suspendre l’accès à deux de ses modèles les plus avancés pour les utilisateurs du monde entier. Legion LegalTech Corp a déposé sa plainte devant le tribunal fédéral de Washington, D.C., affirmant qu’une ordonnance du 12 juin émanant du Bureau de l’industrie et de la sécurité du département américain du Commerce exigeait illégalement d’Anthropic qu’elle désactive ses modèles Fable 5 et Mythos 5 pour « tout ressortissant étranger ». Anthropic a coupé l’accès à tous ses clients le jour même afin de se conformer à cette exigence.

Basée à San José, en Californie, Legion affirme qu’elle dépend des outils d’Anthropic pour sa plateforme logicielle et que la mesure prise par le gouvernement américain a immédiatement coupé l’accès aux membres de son équipe de développement logiciel basée au Canada et perturbé ses activités. L’entreprise développe des outils de rédaction et de gestion de dossiers destinés aux avocats.

« Le préjudice subi par Legion est immédiat, irréparable et existentiel », indique la plainte. « Les progrès de l’IA de pointe sont fulgurants, et l’avantage concurrentiel perdu pendant une suspension ne peut être regagné a posteriori. »

Le ministère du Commerce et la Maison Blanche n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Anthropic n’est pas partie au litige.

Mardi, Anthropic a renvoyé à une déclaration antérieure dans laquelle elle se disait « reconnaissante envers l’administration pour son partenariat continu visant à résoudre cette affaire aussi rapidement que possible ».

Legion a demandé à un juge américain d’annuler et de mettre de côté la directive de l’administration visant Anthropic. L’entreprise a également indiqué qu’elle demanderait une ordonnance préliminaire visant à empêcher l’administration d’appliquer cette directive. Anthropic et les États-Unis sont engagés dans des batailles juridiques devant les tribunaux fédéraux de Washington et de Californie. Anthropic a poursuivi l’administration Trump en justice après que le gouvernement a décidé d’inscrire la société sur une liste noire de la chaîne d’approvisionnement en raison de son refus d’autoriser l’armée à utiliser ses modèles d’IA pour la surveillance intérieure ou des armes entièrement autonomes.