Une enquête révèle que la mauvaise utilisation des systèmes d'aide à la conduite constitue le principal risque pour la sécurité routière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'interaction homme-machine considérée comme un risque majeur pour la sécurité routière

* Les conducteurs risquent de surestimer les capacités de l'automatisation

* Les autorités de régulation renforcent la surveillance des technologies de conduite autonome

Selon une enquête menée auprès de spécialistes des transports, ce sont l'utilisation abusive des technologies d'aide à la conduite par les automobilistes et la distraction de ces derniers par les fonctionnalités embarquées, plutôt que les problèmes mécaniques, qui constituent les principaux risques pour la sécurité routière.

Cette enquête, publiée mercredi, reflète les inquiétudes du secteur concernant l’erreur humaine, alors que certains gouvernements envisagent de renforcer la réglementation relative aux systèmes de conduite automatisée.

Aux États-Unis, les inquiétudes se sont accrues concernant les fonctionnalités proposées par les constructeurs automobiles, notamment le système BlueCruise de Ford F.N et le mode "Full Self-Driving" de Tesla , qui cherche à obtenir l’autorisation pour un déploiement à l’échelle européenne .

"Nous devons nous assurer que ces systèmes sont réellement expliqués à l’utilisateur final et proposés avec une vision claire de ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire", a déclaré Ignacio Alvarez, directeur de la R&D chez le fabricant italien de freins Brembo BRBI.MI , qui a financé cette enquête.

Cette enquête, menée par Economist Enterprise, une division du groupe The Economist, a porté sur plus de 1 000 spécialistes des transports issus des domaines de la politique, des infrastructures, de l’industrie et de la technologie dans les pays producteurs d’automobiles que sont la France, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la Chine, l’Inde, le Brésil, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis.

"Le véritable risque réside dans l’interface entre les humains et les machines, ainsi que dans les systèmes de plus en plus automatisés", a déclaré Pratima Singh, responsable de recherche chez Economist Enterprise.

Trente pour cent des spécialistes des transports interrogés ont cité la mauvaise compréhension ou l’utilisation inappropriée des systèmes d’aide à la conduite par les humains comme principal facteur à l’origine des problèmes de sécurité liés à la mobilité, tandis que dans une question distincte sur les risques liés à l’interaction entre l’utilisateur et le véhicule, 24 % ont mis en avant les fonctionnalités embarquées de plus en plus source de distraction.

Les deux tiers des professionnels estimaient que la publicité exagérait les capacités de ces systèmes, "créant ainsi des attentes irréalistes", a déclaré Mme Singh.

En Chine , les autorités de régulation envisagent de renforcer la surveillance des systèmes avancés d’aide à la conduite à la suite d’un accident mortel impliquant un véhicule Xiaomi 1810.HK .

En Europe, une autorité suédoise des transports recommande de voter contre le déploiement à l’échelle européenne du logiciel de conduite autonome supervisée de Tesla, à moins que le constructeur américain de véhicules électriques ne désactive sa capacité à dépasser les limites de vitesse légales, comme le révèle une lettre.

Un forum des Nations unies sur les normes automobiles a approuvé le mois dernier de nouvelles règles relatives aux systèmes de conduite automatisée.

L’enquête "The Economist Enterprise" a également interrogé plus de 5 000 usagers de la route, dont 88 % se sont déclarés favorables à des mesures de sécurité routière plus strictes, ce qui suggère un soutien à une réglementation plus stricte.