Une enquête révèle que la Fondation Gates a entretenu des relations avec Epstein, mais ne lui a versé aucune somme

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Une enquête externe menée pour le compte de la Fondation Gates a révélé que celle-ci avait entretenu des relations avec Jeffrey Epstein, mais n’a trouvé aucune preuve de paiements ou de participation à des activités criminelles liées au défunt financier et délinquant sexuel condamné, a déclaré mardi l’organisation philanthropique.

La fondation fait l’objet d’une attention particulière en raison des liens entre son président, Bill Gates, et Jeffrey Epstein. La publication en janvier de courriels par le ministère américain de la Justice avait également révélé l’existence de communications entre Jeffrey Epstein et le personnel de la Fondation Gates.

"L’enquête n’a trouvé aucune preuve qu’Epstein ait été rémunéré par la fondation. Elle n’a pas non plus trouvé de preuve de participation ou de connaissance des opérations de trafic sexuel ou des activités criminelles menées par Epstein", a déclaré la fondation dans un communiqué. La fondation a lancé cette année une enquête externe sur ses relations avec Epstein. Elle a précisé mardi que cette enquête avait été commandée en mars et menée par le cabinet d’avocats WilmerHale.

L’enquête a confirmé que les principales relations de la fondation avec Epstein entre 2011 et 2014 portaient sur deux dossiers: un projet de fonds conseillé par les donateurs et une association à but non lucratif appelée International Peace Institute (IPI), selon le communiqué.

Si la fondation n’a pas donné suite à la première idée, elle a toutefois accordé un financement à l’IPI pour soutenir la lutte contre la poliomyélite, à l’issue d’une diligence raisonnable et d’un examen internes, ajoute le communiqué.

WilmerHale a mené plus de 50 entretiens avec des employés actuels et anciens et a examiné une grande quantité de documents écrits dans le cadre de cette enquête, a précisé la fondation.

Bill Gates, cofondateur de Microsoft, et son épouse de l’époque, Melinda French Gates, ont créé la Fondation Gates en 2000. Celle-ci figure parmi les plus grands bailleurs de fonds mondiaux en faveur des initiatives de santé mondiale.

Bill Gates, âgé de 70 ans, a exprimé à plusieurs reprises ses regrets d’avoir eu des liens avec Epstein et a nié avoir passé du temps avec les victimes des abus sexuels commis par ce dernier, affirmant n’avoir jamais été témoin d’actes criminels de la part d’Epstein. Il n’a été accusé d’aucun crime.