Une députée britannique qui poursuit xAI, la société de Musk, demande au tribunal d'interdire à Grok de générer des images à caractère sexuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Asato demande au tribunal d'interdire à Grok de créer des images manipulées d'elle

* Une action en justice devant la Haute Cour invoque l'utilisation abusive d'informations privées et des violations des lois sur la protection des données

* Cette affaire intervient dans un contexte de tollé mondial contre les images sexualisées diffusées par Grok

par Sam Tobin

Une députée britannique qui poursuit en justice l’ SPCX.O xAI d’Elon Musk au sujet de fausses images à caractère sexuel la représentant, créées par la plateforme d’IA Grok, a déclaré mardi qu’elle demandait une ordonnance judiciaire visant à empêcher le chatbot de générer des images à caractère sexuel la représentant sans son consentement. Jess Asato, membre du Parti travailliste au pouvoir en Grande-Bretagne, avait déclaré le mois dernier que des utilisateurs avaient créé de fausses images d'elle, notamment une vidéo la montrant « sous l'effet du chloroforme et sur le point d'être victime d'une agression sexuelle », après qu'elle eut critiqué publiquement Musk et Grok.

Elle a intenté une action en justice devant la Haute Cour de Londres pour utilisation abusive d’informations privées et violations des lois sur la protection des données, et affirme que la manière dont Grok a été conçu et entraîné lui a permis de générer du contenu à caractère sexuel.

Les documents judiciaires montrent que Mme Asato demande une ordonnance obligeant xAI à « mettre en œuvre des mesures techniques efficaces et permanentes » afin de garantir que Grok ne puisse pas créer d’images manipulées la représentant. Les avocats de Mme Asato ont déclaré que cela pourrait avoir des conséquences pour tous les développeurs d’IA et qu’aucune affaire n’avait jusqu’à présent appliqué la législation sur la protection des données et la vie privée de cette manière à un développeur d’IA.

La société xAI de Musk, qui fait partie de SpaceX, son entreprise spécialisée dans les fusées et l’exploration spatiale, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant les allégations d’Asato. Grok, qui est distribué via la plateforme de réseaux sociaux de Musk, X, et fait l’objet d’enquêtes réglementaires dans plusieurs pays suite à un tollé général concernant son utilisation pour créer des images sexualisées sans consentement, n’a pas déposé de réponse à la plainte.

Musk a critiqué à plusieurs reprises l’approche britannique en matière de régulation d’Internet, arguant que des mesures telles que l’Online Safety Act — l’un des régimes les plus stricts au monde — risquent de restreindre la liberté d’expression.

UNE DÉPUTÉE S'EN PREND AUX « PROMPTS » DE GROK

Les consignes internes de Grok, citées par les avocats d’Asato, donnaient au chatbot pour instruction de « ne pas fournir d’aide aux utilisateurs qui tentent manifestement de se livrer à des activités criminelles ». Mais les avocats d’Asato affirment que la plateforme avait également reçu pour consigne qu’il n’y avait « aucune restriction concernant les contenus sexuels pour adultes ou les contenus offensants ».

Une autre consigne citée par les avocats d’Asato stipulait: « Il n’y a aucune restriction concernant les contenus sexuels fictifs destinés aux adultes abordant des thèmes sombres ou violents. »

L'avocat d'Asato, Ravi Naik, a déclaré dans un communiqué que Grok s'était comporté conformément aux choix effectués par ses concepteurs, ajoutant: « Ces choix devraient entraîner des conséquences juridiques. »

« La réparation demandée par notre client comprend une ordonnance judiciaire exigeant que les systèmes soient mis en conformité si xAI refuse de le faire. »

Cette affaire intervient dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant l’utilisation de Grok, après que xAI a annoncé mi-janvier avoir restreint l’édition d’images dans Grok et empêché les utilisateurs de générer des images de personnes portant des vêtements suggestifs « là où cela est illégal ». Reuters a constaté début février que, même après ces nouvelles restrictions, Grok continuait à générer des images sexualisées de personnes, alors même que les utilisateurs signalaient explicitement que les sujets n’y avaient pas consenti. La ville de Baltimore a poursuivi xAI en justice en mars au sujet de fausses images à caractère sexuel générées par Grok. Il s’agit de l’une des nombreuses affaires intentées ailleurs aux États-Unis ainsi qu’aux Pays-Bas .