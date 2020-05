Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une demande de chômage partiel d'Amazon refusée en France Reuters • 04/05/2020 à 14:21









PARIS, 4 mai (Reuters) - Le ministère du Travail a confirmé lundi avoir refusé une demande de chômage partiel d'Amazon AMZN.O pour six de ses sites en France. La demande a été refusée car la fermeture des sites concernés est la conséquence d'une décision de justice et non d'une baisse d'activité, précise-t-il. Amazon a annoncé fin avril que ses entrepôts resteraient fermés jusqu'au 5 mai en France, où la justice a contraint le groupe américain de restreindre ses activités en raison de l'épidémie due au coronavirus. (Gwenaëlle Barzic, édité par Jean-Philippe Lefief)

