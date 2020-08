Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une délégation israélienne attendue lundi aux Emirats Reuters • 25/08/2020 à 20:43









JERUSALEM, 25 août (Reuters) - Une délégation israélienne se rendra lundi à Abou Dhabi pour consolider l'accord de normalisation conclu récemment avec les Emirats arabes unis, a annoncé le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Les discussions se dérouleront en présence de Jared Kushner, conseiller de Donald Trump, et de l'émissaire américain au Proche-Orient Avi Berkowitz, précise-t-il dans un communiqué diffusé mardi, ajoutant que la délégation sera dirigée par son conseiller à la sécurité nationale Meir Ben-Shabbat. (Dan Williams, version française Jean-Philippe Lefief)

