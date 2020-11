Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une délégation bahreïnie en route pour Tel-Aviv Reuters • 18/11/2020 à 07:57









DUBAI, 18 novembre (Reuters) - Une délégation bahreïnie a pris mercredi le premier vol commercial de Gulf Air à destination de Tel-Aviv, deux mois après la signature de l'accord de normalisation des relations entre le royaume et l'Etat d'Israël. Le vol GF972, dont le numéro correspond à l'indicatif téléphonique d'Israël, a décollé de l'aéroport de Manama dans la matinée, selon le site FlightRadar24. Une délégation israélienne a été reçue à Bahreïn le 18 octobre mais aucun représentant du royaume ne s'est encore rendu en Israël. La délégation est emmenée par le ministre des Affaires étrangères, Abdoullatif Al Zaïani. Avi Berkowitz, émissaire américain au Proche-Orient, se trouve également à bord de l'avion de Gulf Air, a-t-il déclaré sur Twitter. Cette visite coïncide avec celle du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, qui doit rencontrer son homologue bahreïni en présence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, selon deux diplomates informés du programme. (Lisa Barrington, version française Jean-Philippe Lefief)

