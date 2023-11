Une décote historique pour les foncières cotées

Le marché de l’investissement immobilier se caractérise toujours par des volumes en baisse : 39 milliards d’euros au troisième trimestre en Europe, soit un recul de 57% sur un an. (© Adobestock)

L’immobilier coté est à la peine en Bourse, pénalisé par la remontée des taux d’intérêt. Laurent Saint-Aubin, gérant du fonds Sofidy Sélection 1, nous rappelle que le secteur est capable de forts rebonds. L’évolution de la conjoncture sera déterminante mais un facteur clef sera la capacité des foncières à faire progresser leurs loyers.

L’immobilier coté continue de pâtir de la perspective de taux d’intérêt élevés sur le moyen terme, et d’osciller au gré des déclarations divergentes des banquiers centraux.

«Les anticipations d’atteinte du point haut sur les taux se sont décalées de 3 à 6 mois», commente Laurent Saint-Aubin, gérant du fonds Sofidy Sélection 1 dédié à l’immobilier coté, essentiellement en Europe, et directeur de la gestion actions chez Sofidy.

Le secteur (REITS) perd en moyenne 11% depuis le début de l’année, après un recul de 25,2% en 2022. Toutefois, si l’on considère l’ensemble des actifs, les foncières offrent l’une des meilleures performances sur le long terme (+8% par an en moyenne sur trente ans), avec les actions, les SCPI et l’or, bien loin devant l’assurance vie, les obligations, le Livret A et les fonds monétaires.

De fait, l’immobilier en Bourse représente un couple rendement/risque élevé, selon Laurent Saint-Aubin. Et si l’on en juge par ses évolutions depuis une vingtaine d’années, le secteur est capable de rebonds puissants.

Pour Laurent Saint-Aubin, les niveaux de valorisation actuels des foncières cotées sont historiquement bas. «Le secteur se traite actuellement en moyenne à 34% de décote par rapport aux derniers ANR publiés, un niveau que nous n’avions pas connu depuis 2008», commente le gérant.

La décote est particulièrement