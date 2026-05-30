Une décision de justice indienne concernant les annonces par mots-clés de Google pourrait bouleverser le secteur de la publicité en ligne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de Google au paragraphe 3)

Une décision d'un tribunal indien selon laquelle Google a enfreint les droits de marque d'un fabricant d'équipements de salle de bains en permettant à des concurrents d'utiliser son nom comme mot-clé publicitaire pourrait redessiner le marché de la publicité en ligne, ont déclaré vendredi des entreprises indiennes.

Le tribunal a condamné Google GOOGL.O à verser 31.600 dollars de dommages-intérêts dans un jugement rendu le 22 mai par la Haute Cour de Delhi, auquel les entreprises ont depuis réagi.

* Google a déclaré dans un communiqué qu'il opérait "en conformité avec toutes les lois locales, et dans les cas où les ordonnances sont trop générales ou incompatibles avec nos politiques, nous nous efforçons d'expliquer notre position conformément à la procédure judiciaire".

* Le tribunal a estimé que Google avait permis aux concurrents de la société indienne Hindware d’utiliser "Hindware" comme mot-clé pour cibler leur propre publicité.

* Le jugement précise que "la manière dont Google applique sa politique AdWords montre clairement que Google vend ou met aux enchères l’utilisation de la marque déposée … sans aucune autorisation du titulaire de la marque".

* Vendredi, des avocats, des entreprises indiennes et des responsables de marques se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour soutenir cette décision, qui, selon eux, aura des implications majeures.

* Nithin Kamath, fondateur de la société de courtage indienne Zerodha, a déclaré que sa marque avait souffert de problèmes similaires pendant des années et que cette décision "ouvre désormais la voie à des recours juridiques".

* "Vous créez la marque. Quelqu’un d’autre enchérIT dessus. Google prend sa commission", a déclaré Anupam Mittal, fondateur de la société indienne de rencontres Shaadi.com. Cette décision "pourrait changer la donne économique de la publicité en ligne pour des millions d’entreprises".

* Google considère l'Inde comme l'un de ses marchés les plus stratégiques.