Une cyberattaque perturbe les opérations dans les aéroports européens, notamment à Heathrow et à Bruxelles

Une cyberattaque visant un prestataire de services pour les systèmes d'enregistrement et d'embarquement a perturbé les opérations dans plusieurs grands aéroports européens, dont Heathrow à Londres, Bruxelles et Berlin, entraînant des retards et des annulations de vols samedi.

Collins Aerospace, qui fournit des systèmes d'enregistrement et d'embarquement à plusieurs compagnies aériennes dans plusieurs aéroports à travers le monde, connaît un problème technique qui peut entraîner des retards pour les passagers en partance, a déclaré samedi l'aéroport londonien de Heathrow, qui avait prévenu des retards.

RTX RTX.N , la société mère de Collins Aerospace, n'était pas immédiatement disponible pour des commentaires en dehors des heures de bureau aux États-Unis.

L'attaque a rendu les systèmes automatisés inopérants, ne permettant que des procédures manuelles d'enregistrement et d'embarquement, a indiqué l'aéroport de Bruxelles sur son site web.

"Cette situation a un impact important sur le programme des vols et entraînera malheureusement des retards et des annulations de vols... Le prestataire de services travaille activement sur la question et tente de résoudre le problème le plus rapidement possible."

Les aéroports concernés ont conseillé aux passagers ayant un vol prévu samedi de confirmer leur voyage auprès des compagnies aériennes avant de se rendre à l'aéroport.

"En raison d'un problème technique chez un fournisseur de système opérant dans toute l'Europe, les temps d'attente à l'enregistrement sont plus longs. Nous travaillons à une solution rapide", a indiqué l'aéroport de Berlin dans une bannière sur son site internet.

L'aéroport de Francfort FRAG.DE , le plus grand d'Allemagne, n'a pas été affecté, a déclaré un porte-parole. Un responsable du centre de contrôle des opérations de l'aéroport de Zurich a également déclaré qu'il n'avait pas été touché.