Une croissance organique de plus de 4% pour Interparfums en 2025
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 07:43
La faiblesse du dollar a pesé sur le CA à devises courantes, en progression de 2,1% à un peu moins de 900 MEUR, une croissance qui néanmoins "reflète la solidité des marques phares du groupe dans un environnement toujours aussi complexe".
En particulier, à devises courantes, les parfums Coach ont réalisé une progression de 10% pour atteindre désormais les 200 MEUR, tandis que les parfums Lacoste ont confirmé leur trajectoire positive avec un CA de 95 MEUR, en hausse de 21%.
"Si certains pays comme la Corée et l'Inde ont connu des perturbations ponctuelles en matière de distribution, d'autres, comme la Chine, le Mexique ou l'Espagne, enregistrent des croissances à deux chiffres", précise aussi le groupe.
Selon son directeur général délégué Philippe Santi, la flexibilité du business model d'Interparfums devrait lui permettre d'afficher une marge opérationnelle toujours élevée sur l'exercice 2025, comprise entre 19 et 19,5%.
"Compte tenu des nombreuses incertitudes économiques, géopolitiques ou monétaires, le manque de visibilité actuel continue de nous inciter à la plus grande prudence sur l'année 2026", prévient néanmoins le PDG Philippe Benacin.
Valeurs associées
|24,1400 EUR
|Euronext Paris
|+0,67%
