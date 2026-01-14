Une couverture dédiée aux fonds d'infrastructures en France chez ING
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 09:39
"La mise en place d'une couverture dédiée aux fonds d'infrastructures répond à la volonté de travailler sur le long terme et en proximité avec ces investisseurs, particulièrement en France, où émergent des acteurs de premier plan", explique la banque néerlandaise.
Cette initiative s'inscrit dans la continuité du développement des autres pôles sectoriels d'ING France engagé ces dernières années, et reflète la volonté du groupe de consolider une organisation cohérente et lisible au service de ses clients.
ING a aussi décidé de confier le pilotage de cette nouvelle activité à Arnaud Cérèze, qui "bénéficie de près de vingt ans d'expérience dans la banque de financement et le conseil auprès des sponsors financiers".
Après un début de carrière chez BNP Paribas, il a rejoint ING où il exerce au sein des équipes de financement d'acquisition. Plus récemment, il occupait les fonctions de responsable de l'activité de conseil en fusions et acquisitions en France.
Valeurs associées
|25,0900 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,44%
A lire aussi
-
Les sénateurs socialistes ont annoncé mercredi le lancement d'une commission d'enquête sur l'influence et les mécanismes de financement des fondations privées en politique, assumant de viser notamment la galaxie du milliardaire conservateur Pierre-Edouard Stérin. ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite
-
* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver", relève son objectif de cours à 340 euros contre 300 euros. * CAPGEMINI CAPP.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 145 euros contre 130 euros. * SOCIETE GENERALE SOGN.PA ... Lire la suite
-
Le groupe américain Saks Global, propriétaire des grands magasins de luxe Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus et Bergdorf Goodman, a annoncé qu'il demandait sa mise en faillite, dans un communiqué publié mercredi. L'entreprise a annoncé avoir entamé une procédure ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer