Une couverture dédiée aux fonds d'infrastructures en France chez ING
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 09:39

Alors que son expertise en matière d'infrastructures reposait jusqu'à présent sur une approche principalement transactionnelle, ING annonce un renforcement de sa couverture des fonds d'infrastructures en France.

"La mise en place d'une couverture dédiée aux fonds d'infrastructures répond à la volonté de travailler sur le long terme et en proximité avec ces investisseurs, particulièrement en France, où émergent des acteurs de premier plan", explique la banque néerlandaise.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité du développement des autres pôles sectoriels d'ING France engagé ces dernières années, et reflète la volonté du groupe de consolider une organisation cohérente et lisible au service de ses clients.

ING a aussi décidé de confier le pilotage de cette nouvelle activité à Arnaud Cérèze, qui "bénéficie de près de vingt ans d'expérience dans la banque de financement et le conseil auprès des sponsors financiers".

Après un début de carrière chez BNP Paribas, il a rejoint ING où il exerce au sein des équipes de financement d'acquisition. Plus récemment, il occupait les fonctions de responsable de l'activité de conseil en fusions et acquisitions en France.

