Une cour d'appel américaine va réexaminer la décision sur les redevances des compagnies aériennes

La règle exigeait la divulgation des frais au cours du processus de réservation

Les compagnies aériennes ont déclaré que le ministère des transports n'était pas habilité à le faire

La règle de l'administration Biden n'a pas encore été mise en œuvre

Une cour d'appel fédérale a annoncé jeudi qu'elle réexaminerait sa récente décision selon laquelle le ministère américain des Transports était habilité à exiger des compagnies aériennes qu'elles divulguent les frais à l'avance lors de la réservation des vols.

Dans une brève ordonnance, la 5e cour d'appel du circuit américain de la Nouvelle-Orléans a déclaré que ses 17 juges actifs siégeraient "en banc" pour réexaminer la décision prise le 28 janvier par un groupe de trois juges.

Plusieurs grandes compagnies aériennes contestent une règle favorable aux consommateurs publiée en avril 2024 sous l'administration Biden, qui exige que les compagnies aériennes et les agents de billetterie divulguent les "frais accessoires" tels que les frais de bagages au cours du processus de réservation.

Alaska Airlines ALK.N , American Airlines AAL.O , Delta Air Lines DAL.N , JetBlue JBLU.O , United Airlines UAL.O et trois groupes commerciaux, dont Airlines for America, s'y sont opposés, affirmant que la loi fédérale ne conférait pas au ministère des transports le pouvoir d'édicter de telles règles.

La cour d'appel a suspendu la règle en juillet 2024.

Dans sa décision de janvier , la cour a déclaré que le ministère des transports était habilité à rédiger des règles relatives à la divulgation des frais pour lutter contre les "pratiques déloyales ou trompeuses" des compagnies aériennes.

Elle a néanmoins déclaré que l'agence aurait dû laisser les compagnies aériennes commenter une étude qu'elle a utilisée pour évaluer l'impact potentiel de la règle sur les redevances.

La cour d'appel a renvoyé la question au ministère des transports, au lieu d'annuler la règle.

En demandant un réexamen en formation plénière, les compagnies aériennes ont déclaré que l'adoption de la règle "bouleverserait la façon dont les compagnies aériennes interagissent avec leurs clients, à un coût élevé et sans bénéfice démontré."

Le ministère des transports s'est opposé à une nouvelle audience, affirmant que la cour d'appel avait "correctement exercé son pouvoir discrétionnaire" en renvoyant la règle.

Les avocats des compagnies aériennes n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Airlines for America s'est refusé à tout commentaire.

Ni le ministère des transports, ni le ministère de la justice n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le 5e circuit est l'une des cours d'appel fédérales les plus conservatrices. Elle n'a pas précisé quand elle entendra les plaidoiries.

L'affaire est: Airlines for America et al contre Department of Transportation, 5e cour d'appel du circuit américain, n° 24-60231.