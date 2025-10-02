 Aller au contenu principal
Une cour d'appel américaine va réexaminer la décision sur les frais des compagnies aériennes
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 22:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une cour d'appel fédérale a déclaré jeudi qu'elle réexaminerait sa récente décision selon laquelle le ministère américain des transports est habilité à rédiger des règles régissant la divulgation des frais de transport aérien.

La 5e cour d'appel fédérale de la Nouvelle-Orléans a ordonné un réexamen "en banc" par tous les juges en exercice de la décision prise le 28 janvier par un groupe de trois juges.

Plusieurs compagnies aériennes avaient contesté une règle adoptée l'année dernière qui, selon elles, "bouleverserait la manière dont les compagnies aériennes interagissent avec leurs clients, à grands frais et sans bénéfice démontré".

