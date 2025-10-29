Une cour d'appel américaine signale que la condamnation de l'Argentine à 16,1 milliards de dollars pourrait être annulée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Argentine a fait appel de la sentence concernant la nationalisation d'YPF

Les juges s'interrogent sur l'appartenance du litige aux États-Unis

Les actions de Burford, le financeur de litiges, chutent

L'affaire pourrait affecter la tentative de Milei de remodeler l'économie argentine

Une cour d'appel américaine a indiqué mercredi qu'elle était prête à annuler un jugement de 16,1 milliards de dollars contre l'Argentine pour avoir pris le contrôle de la compagnie pétrolière publique YPF YPFDm.BA en 2012, parce que l'affaire n'avait pas sa place aux Etats-Unis.

Deux juges d'un panel de trois juges de la 2e Cour d'appel du circuit américain à Manhattan ont exprimé leur sympathie pour l'argument de l'Argentine selon lequel l'affaire aurait dû être entendue dans le pays, où les juges locaux auraient pu interpréter la loi locale.

L'Argentine cherche à faire annuler la décision du juge de district américain Loretta Preska de septembre 2023 en faveur de deux anciens actionnaires d'YPF, Petersen Energia Inversora et Eton Park Capital Management, pour des pertes présumées découlant de la nationalisation d'YPF.

"On a l'impression que cela aurait dû se passer en Argentine", a déclaré le juge de circuit Denny Chin à Paul Clement, avocat de Petersen.

"Nous sommes ici en train d'essayer de comprendre ce que disent les affaires argentines et les lois argentines", a ajouté M. Chin. "Le jugement est rendu contre la république pour des actions entreprises en tant que république. Si vous deviez inverser la situation et mettre les États-Unis à leur place en Argentine, comment nous sentirions-nous à l'idée de laisser un tribunal argentin trancher des questions contre les États-Unis en vertu du droit américain?"

Si la sentence de 16,1 milliards de dollars était écartée - qui, selon un avocat argentin, s'élève à 18 milliards de dollars avec les intérêts -, ce serait une défaite pour la société britannique Burford Capital BURF.L , qui finance le litige et recevrait une grande partie de la sentence.

Le cours de l'action de Burford a chuté de 15 % à New York après que M. Chin et le juge de circuit Jose Cabranes se sont demandé si le procès n'avait pas sa place ailleurs. La juge de circuit Beth Robinson a également siégé dans le panel.

L'ARGENTINE ET MILEI CRAIGNENT QU'UN MONTANT ÉLEVÉ NE NUISE À L'ÉCONOMIE

L'Argentine et son président Javier Milei, dont le parti a remporté une victoire décisive lors des élections législatives de mi-mandat de dimanche, pensent qu'une lourde sentence pourrait paralyser l'économie du pays, qui est depuis longtemps accablée par la dette et une inflation à trois chiffres.

Milei, un libertarien de marché libre, a réduit les dépenses publiques et les emplois et a fait baisser l'inflation mensuelle et a donné à l'Argentine son premier excédent budgétaire en 14 ans.

Il bénéficie également du soutien du président américain Donald Trump, qui a proposé un plan de sauvetage potentiel de 40 milliards de dollars, dont un échange de devises de 20 milliards de dollars et une ligne de crédit de 20 milliards de dollars.

L'appel concerne la décision prise par l'Argentine en 2012 d'exproprier 51 % des actions d'YPF de l'espagnol Repsol

REP.MC pour environ 5 milliards de dollars sans faire d'offre publique d'achat à Petersen et Eton Park, respectivement deuxième et troisième investisseurs les plus importants d'YPF.

À l'époque, la présidente argentine Cristina Fernandez de Kirchner avait déclaré qu'YPF, qui avait été privatisée en 1993, devait être renationalisée parce qu'elle ne produisait pas suffisamment de pétrole et de gaz naturel pour répondre à la demande locale.

Mme Preska a estimé que l'Argentine avait manqué à ses obligations et lui a ordonné de verser 14,39 milliards de dollars à Petersen et 1,71 milliard de dollars à Eton Park. Ces sommes correspondent à 8,43 milliards de dollars de dommages et intérêts, auxquels s'ajoutent 7,67 milliards de dollars d'intérêts avant jugement au taux de 8 %.

L'ARGENTINE FAIT APPEL SÉPARÉMENT DE L'ORDONNANCE DE TRANSFERT D'YPF

Robert Giuffra, avocat de l'Argentine, a déclaré à la cour d'appel que le jugement "menaçait littéralement la vie du pays" et que Mme Preska "avait inventé un recours sans précédent, non autorisé par la loi argentine".

Il a également déclaré que les dommages-intérêts étaient gonflés, représentant 45 % du budget global de l'Argentine pour 2024, affirmant que cela reviendrait à ordonner aux États-Unis de payer plus de 2 000 milliards de dollars sur la base d'un pourcentage équivalent des dépenses fédérales.

M. Clement a rétorqué que "compte tenu du passé économique mouvementé de l'Argentine et de son penchant pour le nationalisme", les investisseurs d'YPF avaient besoin de protections au cas où le pays procéderait à une renationalisation, protections qu'ils ne trouveraient peut-être pas dans les tribunaux argentins.

"Lorsque vous demandez une compensation importante à un État étranger, a déclaré M. Clement, il y a des raisons de penser que vous n'obtiendrez pas un traitement aussi équitable que si vous engagiez une action en justice ici".

La cour d'appel n'a pas précisé quand elle rendrait sa décision. En règle générale, il faut au moins quelques mois pour qu'elle se prononce sur des affaires complexes.

L'Argentine fait également appel de l'ordonnance rendue par Mme Preska le 30 juin , selon laquelle elle doit remettre les actions d'YPF pour satisfaire partiellement le jugement de 16,1 milliards de dollars. En août, le deuxième circuit a suspendu cette ordonnance pour permettre à l'Argentine de faire appel.

Le gouvernement américain n'a pas pris position dans l'appel de mercredi. Il s'est opposé à ce que l'on contraigne l'Argentine à remettre ses actions YPF, estimant que cela pourrait interférer avec la politique étrangère et exposer les États-Unis à un traitement similaire dans les tribunaux d'autres pays.

Les affaires sont Petersen Energia Inversora SAU et al v Argentina, 2nd U.S. Circuit Court of Appeals, Nos. 23-7376, 23-7463 et 23-7614.