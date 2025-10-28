Une cour d'appel américaine relance une poursuite judiciaire de 2,5 milliards de dollars sur les opioïdes en Virginie-Occidentale

Les entreprises pharmaceutiques avaient gagné leur procès en 2022

La poursuite judiciaire réclame 2,5 milliards de dollars pour la prévention et le traitement de la toxicomanie

La cour d'appel estime que les ventes de médicaments peuvent avoir causé une nuisance publique

(Ajout d'un commentaire des entreprises pharmaceutiques au paragraphe 4-5) par Dietrich Knauth

Une cour d'appel américaine a relancé mardi une poursuite judiciaire de 2,5 milliards de dollars contre des distributeurs de médicaments accusés d'avoir contribué à une crise de dépendance aux opioïdes dans les communautés de Virginie-Occidentale, annulant une victoire obtenue en 2022 lors du procès des plus grands fournisseurs de médicaments aux États-Unis.

La 4e cour d'appel du circuit américain a statué qu'un tribunal inférieur avait conclu à tort que Cencora

COR.N , McKesson Corp MCK.N et Cardinal Health CAH.N n'avaient pas créé de "nuisance publique" en fournissant un flot de pilules créant une dépendance aux pharmacies du comté de Cabell et de la ville d'Huntington.

Le 4e circuit a rouvert l'affaire, déclarant que le tribunal de première instance devrait réévaluer si les trois sociétés pharmaceutiques devraient payer pour le traitement de la toxicomanie et les efforts de prévention dans la ville et le comté, sur la base de leur incapacité présumée à bloquer les commandes importantes jugées "suspectes" de pilules opioïdes provenant des pharmacies.

Un porte-parole de Cencora a déclaré que l'entreprise était déçue par la décision et qu'elle envisageait de prendre d'autres mesures, notamment de faire un nouvel appel. Selon Cencora, les entreprises pharmaceutiques doivent "marcher sur une corde raide juridique et éthique entre la fourniture d'un accès aux médicaments nécessaires et la prévention du détournement de substances contrôlées".

Cardinal Health s'est refusé à tout commentaire. McKesson n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le maire de Huntington, Patrick Farrell, a déclaré que la ville se réjouissait de cette nouvelle occasion de demander des comptes aux distributeurs de médicaments pour "les dommages dévastateurs qu'ils ont causés à notre ville et à un trop grand nombre de ses familles."

Les distributeurs avaient déjà accepté de payer jusqu'à 21 milliards de dollars pour mettre fin aux milliers de procès intentés contre eux par les États et les collectivités locales du pays. Mais les communautés de la Virginie-Occidentale, durement touchée, ont choisi de ne pas se joindre au règlement national sur les opioïdes et de chercher à obtenir un recouvrement plus important .

Le juge de district David Faber avait statué en faveur des trois sociétés pharmaceutiques en 2022, estimant que la loi sur la "nuisance publique" de la Virginie-Occidentale ne créait pas de responsabilité pour les sociétés qui vendaient des médicaments sur ordonnance, et concluant que les trois sociétés s'étaient acquittées de leur obligation de signaler les commandes de médicaments suspectes aux régulateurs américains. Le 4e circuit a infirmé ces deux conclusions.

La cour d'appel a constaté que les trois sociétés pharmaceutiques avaient à plusieurs reprises expédié des opioïdes à des pharmacies en quantités supérieures aux seuils fixés par les distributeurs eux-mêmes pour les commandes "suspectes", sans signaler ces ventes à la Drug Enforcement Administration des États-Unis.

Par exemple, Cencora, anciennement connu sous le nom d'AmerisourceBergen, a fourni 775 commandes potentiellement suspectes à une seule pharmacie du comté de Cabell sur une période de cinq ans, mais n'a signalé que 16 de ces commandes à la DEA, selon le 4e circuit.