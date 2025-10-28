Une cour d'appel américaine relance un procès de 2,5 milliards de dollars contre des opioïdes en Virginie-Occidentale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dietrich Knauth

Une cour d'appel américaine a relancé mardi un procès de 2,5 milliards de dollars contre des distributeurs de médicaments accusés d'avoir contribué à une crise de dépendance aux opioïdes dans les communautés de Virginie-Occidentale, annulant une victoire de 2022 au procès par les plus grands fournisseurs de médicaments aux États-Unis. La 4e cour d'appel du circuit américain a statué qu'un tribunal inférieur avait conclu à tort que Cencora COR.N , McKesson Corp MCK.N et Cardinal Health CAH.N n'avaient pas créé de "nuisance publique" en fournissant un flot de pilules addictives aux pharmacies du comté de Cabell et de la ville d'Huntington. Le 4e circuit a rouvert l'affaire, déclarant que le tribunal de première instance devrait réévaluer si les trois sociétés pharmaceutiques devraient payer pour le traitement de la toxicomanie et les efforts de prévention dans la ville et le comté, sur la base de leur échec présumé à stopper les commandes importantes "suspectes" de pilules opioïdes provenant des pharmacies.

Cencora, Cardinal Health et McKesson n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le maire de Huntington, Patrick Farrell, a déclaré que la ville se réjouissait de cette nouvelle occasion de demander des comptes aux distributeurs de médicaments pour "les dommages dévastateurs qu'ils ont causés à notre ville et à un trop grand nombre de ses familles"

Les distributeurs avaient déjà accepté de payer jusqu'à 21 milliards de dollars pour mettre fin aux milliers de procès intentés contre eux par les États et les collectivités locales du pays. Mais les communautés de la Virginie occidentale, durement touchée , ont choisi de ne pas se joindre à l'accord national sur les opioïdes et de chercher à obtenir un recouvrement plus important .

Le juge de district David Faber avait statué en faveur des trois sociétés pharmaceutiques en 2022, estimant que la loi sur la "nuisance publique" de la Virginie-Occidentale ne créait pas de responsabilité pour les sociétés qui vendaient des médicaments sur ordonnance, et concluant que les trois sociétés s'étaient acquittées de leur obligation de signaler les commandes de médicaments suspectes aux régulateurs américains. Le quatrième circuit a infirmé ces deux conclusions.

La cour d'appel a constaté que les trois sociétés pharmaceutiques avaient à plusieurs reprises expédié des opioïdes à des pharmacies en quantités supérieures aux seuils fixés par les distributeurs eux-mêmes pour les commandes "suspectes", sans signaler ces ventes à la Drug Enforcement Administration des États-Unis.

Par exemple, Cencora, anciennement connu sous le nom d'AmerisourceBergen, a fourni 775 commandes potentiellement suspectes à une seule pharmacie du comté de Cabell sur une période de cinq ans, mais n'a signalé que 16 de ces commandes à la DEA, selon le 4e circuit.