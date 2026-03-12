 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une cour d'appel américaine rejette l'injonction contre la loi californienne sur la sécurité des enfants en ligne
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 17:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une cour d'appel fédérale a annulé jeudi une injonction qui empêchait la Californie d'appliquer une loi visant à protéger les enfants des contenus en ligne susceptibles de leur nuire mentalement ou physiquement.

La 9e cour d'appel du circuit américain a déclaré qu'il était peu probable que le groupe commercial NetChoice parvienne à prouver que la loi californienne sur le code de conception adapté à l'âge était invalide à première vue. Elle a confirmé l'injonction en ce qui concerne certaines restrictions de la loi.

Valeurs associées

ALPHABET-A
303,7950 USD NASDAQ -1,59%
AMAZON.COM
210,3700 USD NASDAQ -1,07%
META PLATFORMS
640,3400 USD NASDAQ -2,22%
NETFLIX
94,9150 USD NASDAQ +0,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank