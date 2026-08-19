Une cour d'appel américaine confirme un important accord de règlement immobilier malgré les objections des membres du groupe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'Association nationale des agents immobiliers et HomeServices (filiale de Berkshire Hathaway) parviennent à un accord

* L'accord a permis de régler les plaintes relatives à des commissions gonflées

* Le tribunal a rejeté les allégations des membres du recours collectif selon lesquelles l'accord était inéquitable

par Jonathan Stempel

Une cour d’appel fédérale a confirmé mercredi un accord à l’amiable de plus d’un milliard de dollars visant à régler des plaintes antitrust selon lesquelles des agences immobilières se seraient entendues pour gonfler les commissions des agents, rejetant ainsi les objections des acheteurs et vendeurs immobiliers qui estimaient que leurs plaintes n’auraient pas dû faire l’objet d’une renonciation.

La Cour d’appel du 8e circuit des États-Unis, à Saint-Louis, a estimé qu’un juge fédéral de district n’avait pas abusé de son pouvoir discrétionnaire en concluant que les conflits d’intérêts entre acheteurs et vendeurs n’étaient pas suffisamment graves pour remettre en cause l’équité de l’accord.

Le juge d’appel Lavenski Smith a écrit, au nom d’un collège de trois juges, que les changements apportés à la manière dont les agences immobilières négocient, répartissent et divulguent les commissions “profiteront à l’ensemble du groupe de plaignants”.

La décision rendue mercredi a confirmé l’approbation de l’accord de novembre 2024 par le juge fédéral de district Stephen Bough à Kansas City, dans le Missouri.

Le règlement comprend 418 millions de dollars versés par la National Association of Realtors (NAR), 250 millions de dollars provenant de HomeServices of America, filiale de Berkshire Hathaway ( BRKa.N ), et 333 millions de dollars au titre des frais de justice.

Dans le cadre de cet accord, la NAR a accepté de réformer les règles vieilles de plusieurs décennies régissant le partage des commissions des agents immobiliers, qui oscillaient entre 5% et 6%. De nombreux acheteurs et vendeurs jugeaient ces commissions trop élevées.

Les avocats de certains des opposants n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La NAR s'est déclarée satisfaite et a indiqué qu'elle poursuivrait ses efforts pour “favoriser des marchés immobiliers équitables, transparents et favorables aux consommateurs”.

Chris Kelly, directeur général de HomeServices, s’est également déclaré satisfait, estimant que cette décision apportait “davantage de certitude” à l’entreprise, à ses clients et à ses agents.

Cet accord a permis au secteur de réaliser des économies, après qu’un jury du Missouri a condamné, en octobre 2023, la NAR, HomeServices et l’agence immobilière Keller Williams à verser 1,78 milliard de dollars aux vendeurs de biens immobiliers qui affirmaient avoir été surfacturés.

D’autres agences immobilières de taille importante, dont Brown Harris Stevens, ont été autorisées à se joindre à l’accord et à verser des fonds supplémentaires à condition de modifier leurs pratiques commerciales. Plus de 2 millions de membres du recours collectif ont déposé des demandes d’indemnisation.

Berkshire Hathaway Energy, la société mère directe de HomeServices, continue de défendre dans le cadre d’un autre recours collectif proposé devant le juge Bough, qui l’accuse d’avoir également conspiré pour gonfler les commissions, malgré le règlement de 250 millions de dollars.