Une cour d'appel américaine annule une grande partie de l'injonction contre la loi californienne sur la sécurité des enfants en ligne

* La Cour déclare que la contestation faciale de NetChoice a peu de chances d'aboutir

* La Cour bloque les restrictions sur l'utilisation des données et les "schémas sombres"

* NetChoice s'attend à l'emporter en fin de compte

par Jonathan Stempel

Une cour d'appel fédérale a annulé jeudi une grande partie de l'injonction qui empêchait la Californie d'appliquer une loi visant à protéger les enfants des médias sociaux et d'autres contenus en ligne susceptibles de leur nuire mentalement ou physiquement.

La 9e Cour d'appel du circuit américain a déclaré que le groupe commercial NetChoice avait peu de chances de prouver que la loi californienne sur le code de conception adapté à l'âge était inconstitutionnelle à première vue, car elle violait les droits du premier amendement des membres tels qu'Amazon.com AMZN.O , Google GOOGL.O , Meta Platforms

META.O , Netflix NFLX.O et X d'Elon Musk en les transformant en censeurs.

La Californie a déclaré que la loi de 2022 signée par le gouverneur Gavin Newsom servirait son intérêt impérieux de protéger les enfants contre l'intimidation, le harcèlement, l'exploitation sexuelle et d'autres préjudices.

Le juge Milan Smith a écrit au nom d'un groupe de trois juges de la cour d'appel qu'il était raisonnable pour les entreprises de s'attendre à ce que les enfants accèdent à leurs plateformes en ligne, ajoutant que la loi californienne s'appliquait "de manière équitable" en couvrant les plateformes "susceptibles d'être consultées par des enfants".

Le tribunal de Pasadena, en Californie, a également déclaré qu'il était peu probable que NetChoice démontre que le fait d'exiger des entreprises qu'elles estiment l'âge des enfants utilisateurs était invalide à première vue.

Il a néanmoins convenu avec NetChoice que les restrictions imposées par la loi aux entreprises qui utilisent des données personnelles susceptibles de nuire à la santé physique, à la santé mentale ou au bien-être des enfants, et qui recourent à des "schémas sombres" pour collecter ces données, étaient trop vagues pour être appliquées.

La loi définit les "schémas sombres" comme des interfaces utilisateur conçues ou manipulées pour subvertir ou compromettre l'autonomie, la prise de décision ou le choix de l'utilisateur.

NETCHOICE MAINTIENT SON OPPOSITION

La Californie avait fait appel d'une injonction datant de mars 2025 , prononcée par la juge de district Beth Labson Freeman à San Jose (Californie).

La cour d'appel avait partiellement confirmé une injonction antérieure de Freeman contre la loi californienne en août 2024, avant que NetChoice n'introduise sa contestation faciale. Elle a renvoyé l'affaire à Mme Freeman pour qu'elle poursuive la procédure.

Paul Taske, avocat de NetChoice, a déclaré dans un communiqué: "Nous avons hâte de faire une démonstration complète et d'invalider définitivement le code de la parole de la Californie".

Rob Bonta, procureur général de l'État, a qualifié la décision de jeudi de "victoire essentielle" pour rendre les médias sociaux sûrs pour les enfants.

"Soyons clairs: la sécurité de nos enfants ne peut pas attendre, et nous ne laisserons pas les géants de la technologie profiter de nos enfants", a déclaré M. Bonta dans un communiqué.

La loi californienne a également imposé aux entreprises de rédiger des rapports sur les menaces que leurs plateformes en ligne font peser sur les enfants et de prendre des mesures avant le lancement pour réduire les risques. Les amendes civiles peuvent atteindre 2 500 dollars par enfant en cas de négligence et 7 500 dollars par enfant en cas d'infraction intentionnelle.