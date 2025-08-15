 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Une cour d'appel américaine accède à la demande de l'Argentine de suspendre la cession des actions de YPF
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 21:28

Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative

Une cour d'appel américaine a accédé vendredi à la demande de l'Argentine de suspendre temporairement l'ordonnance d'un juge l'obligeant à céder sa participation de 51% dans la compagnie pétrolière et gazière YPF

YPFDm.BA pour satisfaire partiellement un jugement de 16,1 milliards de dollars obtenu par deux investisseurs. La deuxième cour d'appel de Manhattan a suspendu l'ordonnance de cession rendue le 30 juin par la juge de district Loretta Preska pendant que l'Argentine fait appel.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

Fermer

