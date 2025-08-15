Une cour d'appel américaine accède à la demande de l'Argentine de suspendre la cession des actions de YPF

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une cour d'appel américaine a accédé vendredi à la demande de l'Argentine de suspendre temporairement l'ordonnance d'un juge l'obligeant à céder sa participation de 51% dans la compagnie pétrolière et gazière YPF

YPFDm.BA pour satisfaire partiellement un jugement de 16,1 milliards de dollars obtenu par deux investisseurs. La deuxième cour d'appel de Manhattan a suspendu l'ordonnance de cession rendue le 30 juin par la juge de district Loretta Preska pendant que l'Argentine fait appel.