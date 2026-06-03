Une commission judiciaire américaine renforce les règles en matière de divulgation d'informations par les entreprises afin de garantir la récusation des juges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nate Raymond

Un comité judiciaire fédéral a approuvé mercredi une modification réglementaire visant à aider les juges à se conformer à leurs **obligations** de se récuser dans les affaires où ils détiennent des actions dans les sociétés comparaissant devant eux.

Lors d'une réunion à Chicago, le Comité des règles de pratique et de procédure de la Conférence judiciaire des États-Unis a approuvé une règle définitive visant à répondre aux préoccupations selon lesquelles les juges n'étaient pas suffisamment informés de l'existence d'un intérêt financier potentiel dans des affaires justifiant leur récusation. Le comité a approuvé la modification de la règle 7.1 des Règles fédérales de procédure civile afin d'exiger des parties à un procès qu'elles divulguent lorsqu'elles sont détenues, directement ou indirectement, par une société cotée en bourse ou une entité mère détenant une participation de 10 % ou plus.

La juge fédérale de district Sarah Vance, qui préside le Comité consultatif sur les règles civiles, chargé de rédiger cette règle, a déclaré que l'objectif était de révéler non seulement la société mère directe d'une partie, mais aussi ses “grands-parents, arrière-grands-parents et autres entités”. Cette modification de la règle a été motivée par une lettre datée de 2022 adressée par le juge fédéral d’appel Ralph Erickson, qui tirait la sonnette d’alarme au sujet d’une action particulière qui, selon lui, causait un “cauchemar” de conflits d’intérêts pour un trop grand nombre de juges: Berkshire Hathaway. Erickson, membre de la 8e cour d’appel fédérale américaine, a déclaré que de nombreux juges ayant investi dans Berkshire ne savaient que trop tard qu’une société comparaissant devant eux appartenait à ce conglomérat. Les déclarations d’information que les entreprises sont actuellement tenues de déposer auprès des tribunaux pour identifier leurs sociétés mères ne mentionnent pas lepropriétaire ultime de la société mère, a précisé Erickson.

Par exemple, Orange Julius appartient à International Dairy Queen, une filiale de Berkshire. Pourtant, **Ralph Erickson** a déclaré qu’Orange Julius n’était actuellement tenue de divulguer que l’IDQ comme société mère, et non Berkshire. **Sarah Vance**, une juge basée à La Nouvelle-Orléans, a déclaré que la nouvelle règle faciliterait le respect de la directive 2024 du Comité sur les codes de conduite de la Conférence judiciaire des États-Unis, qui a renforcé les exigences régissant les récusations des juges impliqués dans des relations de société mère-filiale entre entreprises. La modification de la règle est désormais soumise à l'examen de la Conférence judiciaire, la plus haute instance décisionnelle du pouvoir judiciaire. Elle serait ensuite transmise à la Cour suprême des États-Unis pour examen, puis soumise au Congrès avant le 1er mai. En l'absence de décision du Congrès, la règle modifiée entrerait en vigueur le 1er décembre 2027.

Pour en savoir plus:

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