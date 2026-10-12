Une commission américaine approuve le registre des centres de données établi par PJM et rejette le projet visant à réduire leur alimentation électrique

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* La FERC rejette le plan de réduction temporaire de PJM visant à gérer les centres de données

* PJM pourra mettre en place le suivi des centres de données à partir du 12 octobre

* PJM peut soumettre un plan de réduction révisé intégrant les modifications

par Laila Kearney

Les autorités américaines de régulation de l'énergie ont déclaré que le plus grand réseau électrique du pays — PJM Interconnection — pouvait commencer dès lundi à développer une base de données destinée à suivre les centres de données, dont l'expansion rapide a fait grimper les prix et menacé la fiabilité du réseau desservant 67 millions de personnes, selon un document réglementaire.

Dans une décision rendue vendredi, la Commission fédérale de régulation de l’énergie (FERC) a rejeté d’autres éléments centraux d’un plan proposé par PJM visant à gérer les centres de données en coupant temporairement l’alimentation du réseau aux entrepôts de serveurs afin d’éviter des coupures de courant en période de forte demande énergétique.

La base de données approuvée par la FERC pourrait aider le réseau à anticiper la croissance des centres de données en fournissant des informations détaillées sur ces installations, telles que les fournisseurs d’énergie, les dates de mise en service et les calendriers de montée en puissance, ainsi que sur la production d’appoint, les sources de combustible et leur emplacement.

La FERC a indiqué que PJM pourrait soumettre un plan de restriction révisé, mais qu’il devrait alors répondre à diverses questions, notamment expliquer pourquoi les centres de données seraient temporairement déconnectés du réseau avant d’autres grands consommateurs d’énergie.

PJM a été submergé par une demande électrique massive émanant des centres de données, que l’opérateur du réseau prévoit de voir tripler d’ici 2030 pour atteindre environ 29 gigawatts de capacité sur son territoire du Midwest et du Mid-Atlantic.

Cette demande croissante se heurte à des années de baisse des approvisionnements nets en électricité dans la région, ce qui a contribué à une augmentation de plus de 1 000% des coûts de capacité au sein de PJM depuis 2024 et à un déficit de 6,8 gigawatts susceptible d’entraîner des coupures de courant.

Afin de gérer la demande des centres de données, PJM a soumis plusieurs propositions à la FERC.

En août, PJM a proposé d’exiger que les nouveaux clients exploitant des centres de données d’une puissance égale ou supérieure à 50 mégawatts paient pour ajouter de nouvelles sources d’alimentation — suffisantes pour couvrir l’intégralité des besoins en électricité des entrepôts de serveurs — sous peine d’être déconnectés du réseau en cas d’urgence énergétique.

La FERC a rejeté le projet principal de PJM visant à restreindre l’accès des centres de données au réseau pendant les pics de demande, estimant qu’il dépassait les compétences de l’opérateur de réseau.

Dans ce même dossier déposé en août, PJM a également proposé de surveiller ces centres de données, pour lesquels très peu d’informations sur la consommation d’énergie ont été fournies au réseau.