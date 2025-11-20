Une commissaire démocrate de la FCC estime que la menace de Trump concernant l'ABC échouerait devant les tribunaux

par David Shepardson

Une membre démocrate de la Commission fédérale des communications a déclaré jeudi que les appels du président Donald Trump pour exhorter l'agence à annuler les licences détenues par les stations ABC échoueraient devant les tribunaux.

Mardi, M. Trump a déclaré que les licences de diffusion utilisées par les filiales de Walt Disney DIS.N ABC devraient être "retirées" après que le président républicain se soit opposé à une question posée par un journaliste de la chaîne. La commissaire de la FCC, Anna Gomez, a déclaré que toute tentative de révoquer les licences pour une question posée par un journaliste ne serait pas recevable sur le plan juridique.

"La FCC est impuissante à prendre des mesures de rétorsion à l'encontre d'une chaîne d'information. Les réseaux nationaux n'ont pas de licence de diffusion, les stations qu'ils possèdent en ont une, mais aucune de ces licences n'est sur le point d'être renouvelée", a déclaré Mme Gomez.

Interrogé sur sa réaction à l'appel de M. Trump à retirer les licences des stations ABC, le président républicain de la FCC, Brendan Carr, a réitéré jeudi son point de vue sur la nécessité de revigorer les normes d'intérêt public pour les radiodiffuseurs, ajoutant: "Nous sommes toujours ouverts d'esprit."

La FCC, agence fédérale indépendante, délivre des licences d'une durée de huit ans à des stations de radiodiffusion individuelles, et non à des réseaux.

Mercredi, M. Carr a déclaré qu'il entamait un examen des accords conclus entre les réseaux nationaux et les propriétaires de stations de radiodiffusion locales et qu'il souhaitait faciliter la tâche des radiodiffuseurs locaux qui choisiraient de ne pas diffuser de programmes nationaux s'ils n'étaient pas dans l'intérêt du public.

Disney n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Mme Gomez a déclaré que les menaces de la FCC étaient vaines.

"Si la FCC devait prendre la décision sans précédent de révoquer une licence au motif que les reportages d'une chaîne sont défavorables à cette administration, elle se heurterait de plein fouet au premier amendement et échouerait devant les tribunaux", a-t-elle déclaré. "Cette FCC ne peut pas réussir et ne réussira pas dans ses efforts pour censurer la parole et contrôler les médias."

M. Carr a pris une série de mesures pour enquêter sur les entreprises de médias. En juillet, il a ouvert une enquête sur les relations de Comcast CMCSA.O , société mère de NBC, avec ses chaînes de télévision locales affiliées.

En janvier, M. Carr a rétabli les plaintes concernant la façon dont ABC News a modéré le débat télévisé préélectoral entre le président Joe Biden et M. Trump, ainsi que les apparitions de la vice-présidente et candidate démocrate à la présidence Kamala Harris dans l'émission "60 Minutes" de CBS et dans l'émission "Saturday Night Live" de NBC.