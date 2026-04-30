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Une coalition s'oppose à la fusion des compagnies ferroviaires Union Pacific et Norfolk Southern
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 04:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la déclaration d'Union Pacific au paragraphe 4) par David Shepardson

Une coalition regroupant des associations professionnelles, des compagnies ferroviaires concurrentes et des syndicats a déclaré mercredi qu'elle s'opposait au projet de fusion de 85 milliards de dollars entre Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern NSC.N , à la veille du dépôt par les deux entreprises d'une demande révisée auprès du Surface Transportation Board.

La coalition – qui comprend l'American Chemistry Council, l'American Farm Bureau Federation, la Teamsters Rail Conference, BNSF Railway, CPKC Railway, l'Alliance for Chemical Distribution, la National Industrial Transportation League et le Vinyl Institute – fait valoir que l'opération réduira la concurrence et augmentera les coûts pour les fabricants, les agriculteurs et les consommateurs.

Cette opération donnerait naissance au premier opérateur ferroviaire de fret reliant les deux côtes des États-Unis et pourrait redessiner le secteur du fret ferroviaire du pays, en contribuant à rationaliser les opérations et à éliminer les retards d'interconnexion dans des hubs tels que Chicago.

Union Pacific a déclaré que les groupes s'opposant à la fusion déformaient les faits et que sa demande révisée « renforce clairement les arguments en faveur d'un chemin de fer d'un océan à l'autre, rendant le rail plus compétitif par rapport aux autres modes de transport, réduisant les coûts et apportant des avantages qui rendront les produits américains plus abordables ».

Les compagnies ferroviaires ont déposé leur demande de près de 7 000 pages le 19 décembre, affirmant que cette fusion améliorerait la fiabilité du service, transférerait le fret des camions vers le rail, préserverait les options des expéditeurs et apporterait de nombreux avantages au public tout en protégeant les emplois syndiqués. Le président Donald Trump a publiquement soutenu la fusion proposée, ce qui aurait été impensable sous l’administration Biden précédente et sa répression plus large des opérations de consolidation. L'administration Trump a eu tendance à approuver les transactions de grande envergure ou à imposer des mesures correctives plutôt que de les bloquer purement et simplement. Certains procureurs généraux républicains et autres responsables d'État ont exprimé leurs inquiétudes concernant cet accord.

Le secteur ferroviaire est confronté à la volatilité des volumes de fret, à la hausse des coûts de main-d'œuvre et de carburant, ainsi qu'à une pression croissante de la part des expéditeurs concernant la fiabilité du service.

Il s'agit de la première grande fusion ferroviaire proposée à être examinée dans le cadre plus strict mis en place il y a plus de deux décennies, qui exige des demandeurs qu'ils prouvent que leur transaction renforcerait la concurrence — et ne se contenterait pas de la préserver — tout en apportant des avantages tangibles d'intérêt public.

Fusions / Acquisitions

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NORFOLK SOUTHERN
312,290 USD NYSE -1,43%
UNION PACIFIC
264,960 USD NYSE -1,06%
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