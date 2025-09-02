Une cession de Novacel étudiée par Compagnie Chargeurs Invest
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 07:42
'Ces propositions traduisent la reconnaissance du marché pour un actif profondément transformé ces dix dernières années', souligne le groupe, affirmant que Novacel 'est aujourd'hui le leader mondial de son marché, en croissance, rentable et innovant, et a démontré sa résilience au cours des cycles économiques'.
Ayant bénéficié d'un accompagnement de long terme et d'investissements importants, Novacel a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de près de 300 millions d'euros, avec environ 800 collaborateurs répartis sur plusieurs sites clés dans le monde.
Compte tenu des valorisations indicatives exprimées, cohérentes avec le dernier ANR de 24 euros par titre publié par Chargeurs, un arbitrage, s'il était décidé, pourrait avoir un impact favorable significatif sur les fonds propres, le résultat net et la capacité d'investissement futur du groupe.
'Les réflexions sur les manifestations d'intérêt indicatives sont préliminaires à ce stade et aucune décision n'a été prise, de sorte que Compagnie Chargeurs Invest pourrait décider de conserver Novacel', précise néanmoins le groupe.
