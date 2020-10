Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une calligraphie de Mao volée en septembre retrouvée à Hong Kong Reuters • 08/10/2020 à 14:39









HONG KONG, 8 octobre (Reuters) - Volée en septembre dernier, une calligraphie réalisée par le président chinois Mao Zedong, d'une valeur estimée à plusieurs millions de dollars, a été retrouvéeà Hong Kong, a annoncé jeudi la police locale. Cette caligraphie, qui se présentait sous la forme d'un rouleau de 2,8 mètres, a été coupée en deux, sa taille ayant été jugée trop importante pour pouvoir être exposée. "Quelqu'un a pensé que la calligraphie était trop longue (...) et difficile à montrer et à déployer. C'est pourquoi elle a été coupée en deux", a déclaré le surintendant Tony Ho. Cette pièce de collection avait été dérobée le 10 septembre dernier au domicile d'un collectionneur en même temps que des timbres, des pièces de monnaie et d'autres calligraphies, pour un montant total estimé à quelque cinq milliards de dollars de HK (autour de 548 millions d'euros). Les souvenirs de Mao et de la Révolution culturelle sont toujours très prisés en Chine, mais il est parfois difficile de s'y retrouver en raison de la prolifération des copies et des contrefaçons. Le rouleau avait été acquis pour la modique somme de 500 de dollars de HK (autour de 55 euros), l'acheteur pensant alors qu'il s'agissait d'une copie, rapporte le South China Morning Post citant une source policière anonyme. Trois hommes ont été arrêtés par la police dans le cadre de cette affaire. (Yanni Chow, version française Diana Mandiá, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.