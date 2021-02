Une boutique de gestion parisienne débarque sur le marché allemand

(NEWSManagers.com) - Une société de gestion basée à Paris et San Francisco s'est lancée à la conquête du marché allemand, selon les informations de NewsManagers. Le gestionnaire parisien Quadrille Capital, spécialisé sur le capital-investissement et la gestion croissance, a en effet obtenu le feu vert du régulateur allemand BaFin pour la commercialisation de son fonds Disruption Fund. Ce produit, lancé en 2015, est géré par Jean-Edwin Rhea et son focus se porte sur l'innovation technologique. Le gérant identifie les secteurs connaissant des ruptures technologiques et/ou structurelles, et investit dans les sociétés initiatrices et contributrices à ces ruptures. Quadrille Capital faisait partie du groupe Quilvest jusqu'en 2012. La société gère plus d'1,2 milliard d'euros d'encours sur les secteurs des technologies de l'information et de la santé.