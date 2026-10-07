« Une boutade de Bezos et un design d'Ive ont façonné la Luce EV de Ferrari », affirme Elkann

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par Giulio Piovaccari

Lorsque John Elkann a commencé à envisager sérieusement la création d’une Ferrari électrique il y a dix ans, l’idée lui est venue d’une source inattendue: une promenade avec Jeff Bezos, fondateur d’Amazon

AMZN.O , a déclaré mercredi le président de Ferrari RACE.MI .

AAPL.O Cette conversation a finalement abouti à la Ferrari Luce, le premier modèle entièrement électrique du constructeur de luxe, dévoilé en mai et créé en partenariat avec l’ancien directeur du design d’Apple, Jony Ive, et son équipe LoveFrom.

Mais le résultat a également donné naissance à une voiture qui a suscité un vif débat, provoquant des moqueries et des critiques sur les réseaux sociaux en raison de son style non conventionnel, tandis que certains investisseurs ont remis en question le pari de Ferrari sur l’électrification.

« C’est quelque chose qui, selon nous, est important pour l’avenir de Ferrari… non pas simplement pour recycler l’histoire, mais pour créer l’avenir », a déclaré Jony Ive à propos du projet, alors qu’il rejoignait Elkann lors d’une table ronde à la conférence technologique Wave à Turin.

Ive a décrit un projet qui n’a pas commencé par des croquis, mais par une compréhension approfondie de Ferrari elle-même.

« Nous avons consacré la majeure partie de l’année à faire des recherches et à essayer d’apprendre », a-t-il expliqué, précisant que LoveFrom s’était plongé dans l’histoire et la culture de Ferrari avant de commencer à travailler sur le véhicule. Les équipes basées en Californie et au siège de Ferrari à Maranello, dans le nord de l’Italie, ont ensuite passé cinq ans à développer le projet ensemble.

Avec la Luce, Jony Ive, qui a contribué à la création de certains des produits les plus emblématiques d’Apple, a cherché à s’affranchir de certaines tendances du secteur, notamment la prédominance des écrans tactiles et des commandes numériques.

« Le tactile, en tant qu’interface principale, n’a pas sa place dans une voiture », a-t-il déclaré. « Cela a un coût… en tant qu’être physique, on se retrouve déconnecté de l’objet. »

La Luce s’appuie largement sur des commandes physiques et un retour tactile conçus pour créer une relation plus directe entre le conducteur et la machine.

VOIR, C’EST CROIRE

« Nous n’avions en aucun cas l’intention de créer une Ferrari controversée », a déclaré Elkann lors de la conférence organisée par Vento, la branche de capital-risque du holding Exor EXOR.AS de la famille Agnelli, qui contrôle Ferrari.

« Ce qui importe, c’est à quel point cela touche vos convictions. Cela a eu pour effet de renforcer considérablement nos convictions. »

Mais Ive et Elkann, qui est également directeur général d’Exor, ont tous deux déclaré que le fait de voir la Luce en vrai modifiait souvent la perception par rapport à la réaction initiale suscitée par les images.

« Je n’ai jamais connu un changement aussi radical que celui qui semble se produire quand on la voit », a déclaré Ive.

Alors qu’une Luce était exposée lors de l’événement de mercredi, attirant de longues files de visiteurs impatients de se faire leur propre opinion sur le nouveau modèle le plus controversé de Ferrari, Elkann a rappelé qu’une conversation avec Bezos en juillet 2016 l’avait aidé à se convaincre que Ferrari devait sérieusement envisager les véhicules électriques.

Bezos lui avait dit: « Je ne connais rien aux voitures, mais je m'y connais vraiment très bien en innovation. Et je pense que vous devez sérieusement réfléchir à la construction d'un véhicule électrique », a déclaré Elkann.